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Flood Updates: रात्री आढावा बैठक, सकाळी पूरग्रस्तांच्या भेटीला; मुख्यमंत्र्यांचा चित्रकूट दौरा, तत्काळ मदत साहित्य वाटप

Chief Minister Meets Flood Victims in Chitrakoot: चित्रकूटमध्ये मुसळधार पावसाने मंदाकिनी-सेमरावल नद्यांचा कहर; मुख्यमंत्र्यांचा तातडीचा दौरा, रात्री आढावा बैठक तर सकाळी आश्रयस्थळी जाऊन पूरग्रस्तांना दिलासा
Chief Minister Visits Flood Hit Chitrakoot After Night Review Meeting Relief Materials Distributed to Affected People

Chief Minister Visits Flood Hit Chitrakoot After Night Review Meeting Relief Materials Distributed to Affected People

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चित्रकूट परिसरात मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी तातडीने चित्रकूटचा दौरा केला. नवी दिल्लीहून थेट रीवा येथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी रात्रीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. त्यानंतर ३० ऑगस्ट रोजी सकाळी चित्रकूटमधील पूरग्रस्त भागाला भेट देत बाधित नागरिकांशी संवाद साधला आणि त्यांना मदत साहित्याचे वाटप केले.

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