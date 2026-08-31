Flood Updates: रात्री आढावा बैठक, सकाळी पूरग्रस्तांच्या भेटीला; मुख्यमंत्र्यांचा चित्रकूट दौरा, तत्काळ मदत साहित्य वाटप

चित्रकूट परिसरात मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी तातडीने चित्रकूटचा दौरा केला. नवी दिल्लीहून थेट रीवा येथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी रात्रीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. त्यानंतर ३० ऑगस्ट रोजी सकाळी चित्रकूटमधील पूरग्रस्त भागाला भेट देत बाधित नागरिकांशी संवाद साधला आणि त्यांना मदत साहित्याचे वाटप केले..चित्रकूट परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मंदाकिनी आणि सेमरावल नद्यांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली. नदीच्या पाण्याचा फटका परिसरातील अनेक घरांना बसला असून काही ठिकाणी नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. पूरपरिस्थिती गंभीर असली तरी प्रशासनाच्या वेळीच केलेल्या उपाययोजनांमुळे मोठी जीवितहानी टळल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..दिल्लीहून थेट रीवा, रात्रीच अधिकाऱ्यांची बैठकपूरपरिस्थितीची माहिती मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दौरा तातडीने निश्चित केला. नवी दिल्लीहून रीवा येथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी रात्रीच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे परिस्थितीचा आढावा घेतला..पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवणे, त्यांना अन्न, पिण्याचे पाणी आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच बचावकार्य वेगाने राबवण्याबाबत अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.सकाळी आश्रयस्थळी पोहोचून नागरिकांशी संवाद३० ऑगस्ट रोजी सकाळी मुख्यमंत्री चित्रकूट विकास प्राधिकरणाच्या आश्रयस्थळी पोहोचले. पूरामुळे घरांमधून बाहेर पडलेल्या नागरिकांची त्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेतली आणि त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.यावेळी प्रशासनाच्या वतीने बाधित कुटुंबांना सुका शिधा, पिण्याचे पाणी आणि इतर आवश्यक मदत साहित्य देण्यात आले. नागरिकांशी संवाद साधताना त्यांच्या घरांचे नुकसान, उपजीविकेवर झालेला परिणाम आणि पुढील मदतीबाबतही माहिती घेण्यात आली..पुराच्या पाण्याने जुने विक्रम मोडलेमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले की, चित्रकूटमध्ये यंदाच्या पुराच्या पाण्याने मागील नोंदींचे विक्रम मोडले आहेत. त्यामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर होती. मात्र, हवामानाचा अंदाज आणि प्रशासनाची पूर्वतयारी यामुळे बचावकार्य वेळीच सुरू करता आले.पूर आला त्यावेळी दिवसाची वेळ असल्याने बचावकार्य आणि नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याच्या प्रक्रियेलाही मदत झाली. प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे मोठी जीवितहानी टळल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..पाणी ओसरल्यानंतर नुकसानीचे पंचनामेपूर ओसरल्यानंतर बाधित भागातील नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. पुरामुळे ज्या नागरिकांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे, ज्यांचे पशुधन वाहून गेले आहे किंवा इतर प्रकारची आर्थिक हानी झाली आहे, त्यांचे नियमानुसार पंचनामे आणि नुकसान नोंदणी केली जाणार आहे.सर्वेक्षणाच्या आधारे पात्र नागरिकांना शासनाच्या नियमांनुसार आर्थिक मदत दिली जाईल. त्याचबरोबर बाधित कुटुंबांना वैद्यकीय सेवा, अन्न आणि तात्पुरता निवारा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.पूरपरिस्थिती निवळल्यानंतर पुनर्वसन आणि नुकसानीची भरपाई ही पुढील टप्प्यातील प्रमुख आव्हाने असणार आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः परिस्थितीवर लक्ष ठेवत असून, बाधित नागरिकांना आवश्यक ती सर्व शासकीय मदत देण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.