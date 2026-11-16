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CM Dr. Mohan Yadav : ३६ तास निर्जला व्रत करणाऱ्या महिलांच्या श्रद्धेला मुख्यमंत्र्यांचे वंदन; छठ पर्वानिमित्त दिल्या शुभेच्छा

छठ महापर्वानिमित्त मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी रविवारी (१५ नोव्हेंबर) भोपाळ येथील प्रेमपुरा घाटावर उपस्थित राहून भगवान सूर्यदेवाला संध्या अर्घ्य अर्पण केले.
cm dr. mohan yadav

cm dr. mohan yadav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छठ महापर्वानिमित्त मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी रविवारी (१५ नोव्हेंबर) भोपाळ येथील प्रेमपुरा घाटावर उपस्थित राहून भगवान सूर्यदेवाला संध्या अर्घ्य अर्पण केले. यावेळी त्यांनी राज्यातील नागरिकांचे सुख, समृद्धी आणि उत्तम आरोग्य यासाठी प्रार्थना केली. तसेच छठ पर्वानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्या.

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