CM Dr. Mohan Yadav : ३६ तास निर्जला व्रत करणाऱ्या महिलांच्या श्रद्धेला मुख्यमंत्र्यांचे वंदन; छठ पर्वानिमित्त दिल्या शुभेच्छा

छठ महापर्वानिमित्त मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी रविवारी (१५ नोव्हेंबर) भोपाळ येथील प्रेमपुरा घाटावर उपस्थित राहून भगवान सूर्यदेवाला संध्या अर्घ्य अर्पण केले. यावेळी त्यांनी राज्यातील नागरिकांचे सुख, समृद्धी आणि उत्तम आरोग्य यासाठी प्रार्थना केली. तसेच छठ पर्वानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्या..छठ पूजेचे वैशिष्ट्य सांगताना मुख्यमंत्री यादव म्हणाले की, हा सण निसर्ग आणि ऊर्जेचा स्रोत असलेल्या सूर्यनारायणाप्रती थेट कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा अनोखा उत्सव आहे. या पूजेसाठी पुजाऱ्याची आवश्यकता नसते. भक्त स्वतः सूर्यदेवाची उपासना करून निसर्गाप्रती आपली श्रद्धा व्यक्त करतात..निसर्ग आणि सूर्योपासनेचा अनोखा उत्सवछठ महापर्वाचे वेगळेपण अधोरेखित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, इतर अनेक धार्मिक विधींमध्ये पुजाऱ्याची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, छठ पूजेमध्ये भक्त आणि सूर्यदेव यांच्यात थेट भक्तिभावाचे नाते असते. कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय सूर्यनारायणाची उपासना केली जाते.सूर्य हा ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत असून, त्याच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी छठ महापर्वातून मिळते. हा उत्सव माणसाला निसर्गाशी जोडतो, असेही त्यांनी सांगितले..३६ तासांच्या निर्जला व्रत करणाऱ्या महिलांच्या श्रद्धेला वंदनकुटुंबातील सदस्यांचे आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि कल्याण यासाठी माता-भगिनी ३६ तासांचे कठीण निर्जला व्रत करतात. त्यांच्या श्रद्धेला, समर्पणाला आणि तपश्चर्येला मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी नमन केले.छठ महापर्वाचा उत्साह आता बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पूर्वांचलपुरता मर्यादित राहिलेला नसून देशभरात या सणाची परंपरा विस्तारत आहे. विविध भागांतील नागरिक या उत्सवात सहभागी होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.प्रेमपुरा घाटावर झालेल्या या सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी छठव्रतींशी संवाद साधला आणि सर्वांच्या जीवनात सुख, समृद्धी व उत्तम आरोग्य नांदो, अशी कामना केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.