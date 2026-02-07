देश

मुख्यमंत्र्यांनी दिली चक्क रामदेव बाबांना टक्कर! 'शीर्षासन' करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; जाणून घ्या शीर्षसनाचे फायदे

Viral yoga video of Indian Chief Minister: मुख्यमंत्र्यांच्या शीर्षासनाने सोशल मीडियावर धुमाकूळ, योगगुरू रामदेव यांच्यासमोर दाखवला फिटनेसचा जलवा
Chief Minister performing Shirshasana as his yoga video goes viral on social media.

सकाळ डिजिटल टीम
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सध्या त्यांच्या एका खास 'योगा' व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर तुफान चर्चेत आहेत. हरिद्वारमधील पतंजली योगपीठात चक्क योगगुरू बाबा रामदेव यांच्यासमोर मुख्यमंत्र्यांनी असे काही कसब दाखवले की, उपस्थित सर्वजण अवाक झाले.

