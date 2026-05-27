Video: दरवर्षी बाळंतपण! वंशाला हवेत दोन दिवे; पाचव्यानंतर सहावं पोटात, डॉक्टरने पती-पत्नीला झापझाप झापलं; व्हिडीओ व्हायरल

Child Marriage and Health Crisis: मुलगाच हवा, या हव्यासापोटी लोक कुठल्या थराला जातील याचा काही नेम नाही. आधीच बालविवाह, त्यात पाच मुलं झालेली अन् २२व्या वर्षी सहावं बाळ पोटात. बरं मुलाच्या हव्यासापोटी हे सगळं केलं, पण एक मुलगा असतानाही आता दुसरा पाहिजे.. हे सगळं बघून महिला डॉक्टरने चांगलाच संताप व्यक्त केला. सोशल मीडियात हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. .व्हायरल व्हिडीओ उत्तर प्रदेशातला आहे. सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रज्ञा तोमर यांच्याकडे उपचारासाठी एक जोडपे आले होते. डॉक्टरांनी जेव्हा त्या महिलेला तिच्या वयाबद्दल विचारले, तेव्हा तिने आपले वय अवघे २२ वर्षे असल्याचे सांगितले. धक्कादायक बाब म्हणजे २२ वर्षांच्या या महिलेला आधीच पाच मुले असून सध्या तिच्या पोटात सहावे मूल वाढत आहे. हे ऐकून डॉक्टर प्रज्ञा तोमर यांना प्रचंड धक्का बसला..बालविवाहाचा प्रकार उघडडॉक्टरांनी जेव्हा या जोडप्याच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीची चौकशी केली, तेव्हा या प्रकरणात बालविवाहाचा धक्कादायक प्रकारही समोर आला. अतिशय लहान वयातच या मुलीचे लग्न लावून देण्यात आले होते. तिच्या पतीने कबूल केले की जेव्हा ती लग्न करून घरी आली, तेव्हा तिचे वय अवघे १५ ते १६ वर्षे होते. गरोदरपणाचा इतिहास तपासला असता असे लक्षात आले की, ही महिला वयाच्या १६ व्या वर्षापासून दरवर्षी एका मुलाला जन्म देत आहे..एका मुलावर कसे भागेल?या जोडप्याला आधीच एक मुलगा असतानाही ते पुन्हा दुसऱ्या मुलासाठी प्रयत्न करत होते. डॉक्टरांनी जेव्हा विचारले की आधीच एक मुलगा असताना आणखी मुलगा का हवा आहे? तेव्हा त्या महिलेच्या पतीने उत्तर दिले की, फक्त एका मुलावर घर कसे चालणार आणि कुटुंबाचा 'गुजारा' कसा होणार. त्यावर डॉक्टरांनी 'जितके हात, तितकी कमाई' याच चुकीच्या विचारसरणीमुळे तुम्ही मुलांची लाईन लावली आहे का, असा सवाल केला.सलग गरोदरपणामुळे त्या २२ वर्षीय महिलेची प्रकृती अत्यंत खालावली असून तिला चक्कर येणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे अशा गंभीर समस्या भेडसावत आहेत. दोन मुलांच्या जन्मामध्ये अजिबात अंतर न ठेवल्यामुळे महिलेच्या शरीरातील पोषणमूल्ये संपली असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.