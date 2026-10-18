Children's Internet Rights: इंटरनेट हा मुलांचा मूलभूत अधिकार;सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवी दिल्ली: मुलांनाही इंटरनेटचा वापर करण्याचा मूलभूत अधिकार असून त्यांना त्यापासून दूर केले जाऊ शकत नाही,’ असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिला. ऑनलाइन धोक्यांपासून मुलांचा बचाव व्हावा म्हणून त्यांच्या वयाचा विचार करून इंटरनेटच्या वापरावर बंदी घालण्याची विनंती करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली..‘मुलांच्या इंटरनेट वापरावर बंदी घालण्यात आली तर त्यांचे स्वातंत्र्य, खासगी आयुष्य इंटरनेट हा मुलांचामूलभूत अधिकारआणि ऑनलाइन तक्रार करण्याची क्षमता प्रभावित होऊ शकते,’ असे न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. के. व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठाकडून सांगण्यात आले..त्या लोकांवर कारवाई व्हावी‘पॉक्सो’ कायद्याच्या उद्देशाचे यामुळे नुकसान होऊ शकते, ऑनलाइन सुरक्षेची जबाबदारी मुलांवर टाकण्याच्या पद्धतीवर कोर्टाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. मुलांना इंटरनेटपासून दूर करण्याची नव्हे तर त्यांचे नुकसान करणारी सामग्री आणि त्यासाठी जबाबदार लोकांवर कारवाईची गरज आहे,’ असे न्या. पारडीवाला यांनी सांगितले..संस्थांनी एकत्र काम करावे‘ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचण्यासाठी मुलांना केवळ समाजमाध्यमांपासून दूर ठेवणे पुरेसे नाही. आक्षेपार्ह सामग्रीचा प्रचार त्यामुळे आपोआप थांबणार नाही. अशा स्थितीत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, कायदा लागू करणाऱ्या संस्था आणि नियामक संस्थांना एकत्र येऊन काम करावे लागेल,’ अशी टिपणी कोर्टाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.