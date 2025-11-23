Odisha Tourism: चिलिकाच्या पाण्यावर उमटले पक्ष्यांचे ठसे! ओडिशातील सरोवरात स्थलांतरितांचा किलबिलाट, पर्यटकांसाठी पर्वणी

भुवनेश्वर : हिवाळ्याची चाहूल लागताच चिलिका सरोवर पुन्हा एकदा पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने गजबजले आहे. आशियातील या सर्वात मोठ्या खाऱ्या पाण्याच्या सरोवराच्या विस्तीर्ण परिसरात पन्नासहून अधिक प्रजातींचे हजारो स्थलांतरित, परदेशातून येणारे पक्षी दाखल झाले आहेत. यामुळे देश-विदेशातील पर्यटक चिलिकाकडे येऊ लागले आहे..स्थलांतराची परंपरास्थलांतरित पक्ष्यांसाठी हिवाळ्यातील सुरक्षित आश्रयस्थान अशी चिलिका सरोवराची ओळख आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या ऐतिहासिक नोंदींमध्ये चिलिकाचा उल्लेख आशियातील पक्षी स्थलांतरासाठीच्या सर्वात महत्त्वाच्या जलप्रदेशांपैकी एक असा आहे. कॅस्पियन प्रदेश, सैबेरिया आणि आग्नेय आशिया अशा दूरच्या प्रदेशातून पक्ष्यांच्या विविध प्रजाती येथे दरवर्षी येत असतात. सरोवरातील समृद्ध जैवविविधता आणि खाडीवरील परिसंस्था यामुळे स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी मध्य आशियाई उड्डाणमार्गावरील हे सरोवर विसावा स्थळ आहे..नरेंद्र डोंगरावर उलगडलं पक्षीवैभव.जगभरातून पक्ष्यांचे आगमनमलेशिया, मंगोलिया, कझाकिस्तान, रशिया, फ्रान्स आणि नेदरलॅंड्सह विविध देशांमधून हजारो मैलांचा प्रवास करून आलेल्या स्थलांतरित पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने आता चिलिका सरोवरातील जलस्थाने गजबजली. अन्न, सुरक्षितता आणि हिवाळ्यातील अनुकूल निवासस्थानांच्या शोधात हे पक्षी चिलिकाकडे आकर्षित होतात. त्यांच्या आगमनाने परिसराचे रूपांतर रंगीबेरंगी व चैतन्यदायी अभयारण्यात होते..पर्यटकांची गर्दी वाढणारचिलिका सरोवरावर यंदा गेल्या वेळेपेक्षा पर्यटकांची गर्दी वाढेल, असा अंदाज पक्षनिरीक्षक, संवर्धन समित्या आणि वन्यजीव विभाग व्यक्त करत आहेत. दरवर्षी येणाऱ्या या पाहुण्यांच्या आगमनामुळे नालाबना, मंगलाजोडी, सातपाडा तसेच चिलिका परिसरातील इतर भागांमध्ये पर्यटकांची पावले वळू लागली आहे. देशभरातून तसेच विदेशातून मोठ्या संख्येने पर्यटक येथे येऊन नौकेतून फेरफटका मारत आणि मार्गदर्शकांच्या मदतीने पक्षी निरीक्षणाचा आनंद घेत आहेत. स्थानिक नौकाचालक, पक्षीमार्गदर्शक आणि दुर्बिणचालक यांनी हंगामासाठी सर्व तयारी केली आहे. चिलिकातील हिवाळी पर्यटन हे त्यांचे उपजीविकेचे पारंपरिक साधन आहे..Asian Paradise Flycatche: सांगाेल्यात ‘स्वर्गीय नर्तक'ची भर; स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अचकदाणी तलाव अन् गाव परिसर बनला स्वर्ग.एका विदेशी पर्यटकाने पक्षी निरीक्षणाचा आनंद व्यक्त करत म्हटले, की आधी मला वन्यजीव दिसत नव्हते. पण चिलिका सरोवरावर पक्ष्यांची मांदियाळी पाहून मला खूप आश्चर्य वाटले. मला अनेक खंड्या पक्षी पाहायला मिळाले. आणखी एक पर्यटक संस्कृती म्हणाली, ‘‘ही माझी तिसरी भेट आहे आणि अतिशय सुंदर अनुभव होता. अवघ्या दीड तासांत मला अनेक पक्षी पाहायला मिळाले. हिवाळ्यात येथे भेट आनंददायी आहे.’’.सुरक्षेचे उपायपक्ष्यांचे संरक्षण आणि पर्यटकांची विनाअडथळा निरीक्षण करणे शक्य व्हावे यासाठी उपाययोजना तांगी, बलुगाव, रंभा आणि सातपाडा आदी भागांत सुमारे २१ संरक्षण केंद्रांची उभारणी पक्ष्यांच्या थव्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि शिकारीला आळा घालण्यासाठी १५० हून अधिक वनकर्मचाऱ्यांची नियुक्ती या ठिकाणी १९८० पासून पक्षीसंरक्षण उपक्रमांना गती मिळाल्यापासून संवर्धनाचा प्रयत्न सुरू .पंधरवड्यात केलेल्या निरीक्षणातून चिलिका सरोवरावर १०० प्रजातींचे पक्षी आल्याची नोंद झाली आहे. पक्षी आणि पर्यटक दोघांच्याही संख्येत यंदा वाढ होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.- अमलान नायक, विभागीय वन अधिकारी, चिलिका वन्यजीव विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.