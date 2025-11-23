देश

Odisha Tourism: चिलिकाच्या पाण्यावर उमटले पक्ष्यांचे ठसे! ओडिशातील सरोवरात स्थलांतरितांचा किलबिलाट, पर्यटकांसाठी पर्वणी

Chilika Lake Migratory Birds: चिलिका सरोवरात हिवाळ्याची चाहूल लागताच विविध देशांतून येणाऱ्या स्थलांतरित पक्ष्यांची मांदियाळी दिसू लागली आहे. जैवविविधतेने परिपूर्ण या सरोवरात पन्नासहून अधिक प्रजातींच्या पक्ष्यांच्या आगमनाने पर्यटनाची रंगत वाढली आहे.
स्मृती सागरिका कानुनगो -सकाळ न्यूज नेटवर्क
भुवनेश्‍वर : हिवाळ्याची चाहूल लागताच चिलिका सरोवर पुन्हा एकदा पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने गजबजले आहे. आशियातील या सर्वात मोठ्या खाऱ्या पाण्याच्या सरोवराच्या विस्तीर्ण परिसरात पन्नासहून अधिक प्रजातींचे हजारो स्थलांतरित, परदेशातून येणारे पक्षी दाखल झाले आहेत. यामुळे देश-विदेशातील पर्यटक चिलिकाकडे येऊ लागले आहे.

