देश

China EV Crisis: चिनी इलेक्ट्रिक कारचा जगात डंका, पण मायदेशात ठणठणाट! चीनच्या ईव्ही उद्योगाचं गणित कसं बिघडलं?

China’s electric vehicle makers are expanding globally while facing pressures at home: ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी चिनी वाहन कंपन्या सवलती आणि किमतीतील कपातीचा आधार घेत आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रिक कार ग्राहकांसाठी स्वस्त होत असल्या, तरी उत्पादकांच्या नफ्याचे गणित मात्र बिघडते आहे.
China’s electric vehicle makers are expanding globally while facing pressures at home

China’s electric vehicle makers are expanding globally while facing pressures at home - AI Image

Esakal

Ashok Jawale
Updated on

Beijing: चीनच्या इलेक्ट्रिक कारचा जगभरातील बाजारपेठांमध्ये डंका वाजत असताना खुद्द चीनमध्ये मात्र या कंपन्यांचा परफॉर्मन्स मार खाताना दिसतो आहे. अनेक देशांमध्ये लोकप्रिय झालेल्या चिनी इलेक्ट्रिक कार कंपन्यांसमोर मात्र स्वदेशातच मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा

Loading content, please wait...
China
EV Adoption Challenges
EV charging infrastructure
China car manufacturers