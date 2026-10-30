China EV Crisis: चिनी इलेक्ट्रिक कारचा जगात डंका, पण मायदेशात ठणठणाट! चीनच्या ईव्ही उद्योगाचं गणित कसं बिघडलं?

Beijing: चीनच्या इलेक्ट्रिक कारचा जगभरातील बाजारपेठांमध्ये डंका वाजत असताना खुद्द चीनमध्ये मात्र या कंपन्यांचा परफॉर्मन्स मार खाताना दिसतो आहे. अनेक देशांमध्ये लोकप्रिय झालेल्या चिनी इलेक्ट्रिक कार कंपन्यांसमोर मात्र स्वदेशातच मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Tiger Shroff Car Firing : टायगर श्रॉफ प्रकरणात नवा ट्विस्ट, राधा अन् बबिता दिल्लीहून मुंबईला आल्या अन्... .अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, तीव्र स्पर्धा आणि किमतींच्या युद्धामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव वाढत आहे. जागतिक बाजारपेठेत विस्तार करणाऱ्या चिनी कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारात वेगळ्याच संकटाचा सामना करावा लागत आहे. .Jio Stock Market Crash: Jio IPO लिस्टिंगच्या दिवशीच शेअर बाजार घसरला ! 15 मिनिटांत Sensex 700 अंकांनी कोसळला; Reliance चा शेअरही लाल.चीनमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाच्या वाढीसाठी सरकारी प्रोत्साहन, मोठी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती महत्त्वाची ठरली. अनेक कंपन्यांनी उत्पादन क्षमता वाढवली. मात्र, बाजारात अनेक उत्पादक उतरल्याने स्पर्धा तीव्र झाली आहे. उत्पादन वाढत असताना अपेक्षित प्रमाणात विक्री न झाल्यास कारखान्यांची क्षमता पूर्णपणे वापरता येत नाही आणि खर्चाचा भार वाढतो..किमतींच्या युद्धामुळे नफ्याचे गणित बिघडलेग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कंपन्या वाहनांच्या किमती कमी करत आहेत आणि सवलती देत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना स्वस्त पर्याय मिळत असले, तरी कंपन्यांच्या नफ्यात घट होते. बाजारातील हिस्सा टिकवण्यासाठी अधिक विक्री करावी लागते; पण किमती कमी केल्याने प्रत्येक वाहनामागे मिळणारा नफा मर्यादित राहू लागला आहे..निर्यातीवर कंपन्यांची भिस्तदेशांतर्गत स्पर्धेतून मार्ग काढण्यासाठी चिनी कंपन्या युरोप, आग्नेय आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील बाजारपेठांमध्ये विस्तार करत आहेत. कमी किमती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे त्यांना ग्राहक मिळत आहेत. मात्र, विदेशातील व्यापार निर्बंध, स्थानिक नियम आणि प्रस्थापित कंपन्यांशी स्पर्धा ही आव्हाने कायम आहेत..चीनच्या अनुभवातून दिसून येते की, केवळ मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि तंत्रज्ञानातील आघाडी पुरेशी नसते. दीर्घकालीन यशासाठी बाजारातील मागणी आणि कंपन्यांची आर्थिक व्यवहार्यता यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.