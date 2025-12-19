Chinese GPS Tracker : कदंबा नौदल तळाजवळ आढळला चिनी GPS लावलेला समुद्री पक्षी; संशोधन की गुप्तहेरगिरी? संशय बळावला

बंगळूर : कर्नाटकातील कारवारच्या आयएनएस कदंबा या महत्त्वाच्या नौदल तळाजवळ चिनी बनावटीचा जीपीएस ट्रॅकर (Chinese GPS Tracker) लावलेला स्थलांतरित सीगल (समुद्री पक्षी) आढळून आल्याने स्थानिकांमध्ये कुतूहल तसेच संशय निर्माण झाला आहे. कारवार जिल्ह्यातील तिम्मक्का गार्डन परिसरात या पक्ष्याच्या पाठीवर असलेले जीपीएस नागरिकांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तत्काळ वन खात्याच्या सागरी विभागाला माहिती दिली..प्राथमिक तपासणीत हा जीपीएस ट्रॅकर चायनीज अकॅडमी ऑफ सायन्सेसअंतर्गत असलेल्या रिसर्च सेंटर फॉर इको-एन्व्हायर्नमेंटल सायन्सेसचा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. स्थलांतरित पक्ष्यांच्या हालचाली, खाद्य सवयी आणि स्थलांतर मार्गांचा अभ्यास करण्यासाठी अशा ट्रॅकिंग उपकरणांचा संशोधनात नियमित वापर केला जातो..VIDEO : कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी जीवघेणा संघर्ष! विजेच्या खांबावर चढून 'तो'..; या माणसाचं काम पाहून डोळ्यांत पाणी येणारच.वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्राथमिक निष्कर्षांनुसार हा प्रकार संशोधन प्रकल्पाशी संबंधित असण्याची शक्यता आहे आणि सध्या कोणतीही हेरगिरीची ठोस चिन्हे दिसत नाहीत. मात्र, जीपीएस उपकरणाची तांत्रिक तपासणी केली जाणार आहे. सध्या तरी हे स्थलांतरित पक्ष्यांच्या संशोधनाचा भाग वाटतो. सविस्तर पडताळणीनंतरच अंतिम निष्कर्ष काढला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. यासोबतच आणखी माहिती जाणून घेण्यासाठी संबंधित चिनी संस्थेशीही संपर्क साधला आहे..हा पक्षी ज्या ठिकाणी आढळला, त्या स्थानामुळे अनेक यंत्रणांचे लक्ष वेधले गेले आहे. आयएनएस कदंबा हा भारतीय नौदलाचा अत्यंत महत्वाचा सामरिक, धोरणात्मक तळ असून येथे विमानवाहू जहाजे आणि पाणबुड्यांसह महत्त्वाची युद्धनौके तैनात आहेत. सध्या सुरू असलेल्या विस्तारकामानंतर आयएनएस कदंबा हा पूर्व गोलार्धातील सर्वांत मोठा नौदल तळ ठरणार आहे. मात्र, या परिसरात ही पहिलीच घटना नाही. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये कारवारजवळील बैतखोल बंदर परिसरात जीपीएस ट्रॅकर लावलेला एक वॉर ईगल आढळला होता. त्यावेळी संशयास्पद प्रकार आढळला नव्हता. तो वन्यजीव संशोधनाशी संबंधित असल्याचे निष्पन्न झाले होते..Karnataka Unemployment Rate : उल्लेखनीय कामगिरी! कर्नाटकात बेरोजगारी २.८ टक्क्यांवर; देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कमी दर, गुजरात पहिले.१०,००० किलोमीटरचे कापले अंतरकारवारचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी दीपन एम. एन. यांनी सांगितले की, वन विभागाच्या किनारी सागरी पथकाने हा पक्षी शोधला असून सध्या चौकशी सुरू आहे. खात्याच्या माहितीनुसार जीपीएस उपकरणातून मिळालेल्या माहितीतून हा सीगल आर्क्टिक प्रदेशासह १०,००० किलोमीटरहून अधिक अंतर पार करून कर्नाटकच्या किनाऱ्यावर पोहोचल्याचे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.