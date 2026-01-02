देश
Shocking News : पोपटाच्या मृत्यूने दु:खात बुडाला मालक, मृत पक्षी घेऊन थेट कलेक्टरकडे पोहोचला अन् केली 'ही' मागणी, नेमकं काय घडलं?
Chinese manja : मध्य प्रदेशातील आगर जिल्ह्यातील जनसुनावणीत एका नागरिकाने मृत पोपट घेऊन कलेक्टरकडे तक्रार मांडली.चिनी मांज्यात अडकून पोपट गंभीर जखमी झाला आणि उपचारांअभावी त्याचा मृत्यू झाला.पोपटाची रात्रभर काळजी घेतली, पण सकाळी तो दगावला.
मध्य प्रदेशातील आगर जिल्ह्यात मंगळवारी झालेल्या सार्वजनिक सुनावणीदरम्यान, एका तक्रारदाराने मृत पोपटाचा मृतदेह घेऊन जिल्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचताच सर्वांनाच धक्का बसला. या दृश्याने केवळ प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर तेथे उपस्थित असलेल्या सामान्य लोकांनाही धक्का बसला. तक्रारदाराने चिनी मांजाच्या धोक्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी या माध्यमाचा वापर केला.