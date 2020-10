लडाखमध्ये सीमेवर चिनी सैनिकाला ताब्यात घेतले; लष्कराची कारवाई

लडाख : भारत-चीन सीमेवरील तणाव अद्याप निवळलेला नाही. दोन्ही बाजूंच्या लष्करी पातळीवरील चर्चेच्या आणखी फेऱ्या सुरू होत असतानाच आज सीमेवर भारतीय लष्कराने एका चिनी सैनिकाला पकडले आहे. या संदर्भात एएनआय या वृत्तसंस्थेने माहिती दिली आहे. लष्करानेच याबाबतची माहिती वृत्तसंस्थेला दिली आहे.

लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार लडाखमधील चुमार-डेमचोक परिसरात एक चिनी सैनिक भारतीय हद्दीत घुसला होता. त्याला लष्कराने ताब्यात घेतले आहे. संबंधित सैनिकाच्या हालचाली संशयास्पद होत्या. पण, तो नजरचुकीने भारतीय हद्दीत घुसला असावा, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली असली तरी, याबाबत आणखी माहिती मिळालेली नाही. या संदर्भात आता प्रोटोकॉलनुसार कारवाई केली जाईल. त्यानंतर संबंधित सैनिकाल चिनी लष्कराच्या ताब्यात दिले जाण्याची शक्यता आहे. संबंधित सैनिकाकडे चीनच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीचा सैनिक असल्याची आणि चिनी नागरिक असल्याची कागदपत्रे मिळाली आहेत.

Chinese soldier apprehended by security forces in Chumar-Demchok area of Ladakh. He might have entered Indian territory inadvertently. He will be returned to Chinese Army as per established protocol after following due procedure: Sources pic.twitter.com/i23MjkNyqA

— ANI (@ANI) October 19, 2020