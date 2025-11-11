Chirag Paswan: ‘एनडीए’ सत्तेत यावी ही जनतेची इच्छा; चिराग पासवान, बिहारचे पुढील मुख्यमंत्री नितीशकुमारच

पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी मंगळवारी (ता.११) मतदान होणार आहे. या संपूर्ण निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री नितीशकुमार, राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) नेते तेजस्वी यादव, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्याबरोबरच आणखी एक चेहरा चर्चेत होता, तो म्हणजे लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान यांचा..बिहारमध्ये प्रचंड बहुमताने ‘एनडीए’ पुन्हा सत्तेत येणार असल्याचा विश्वास त्यांनी मुलाखतीत व्यक्त केला. ‘सकाळ’चे बिहारचे प्रतिनिधी उज्ज्वलकुमार यांनी घेतलेल्या चिराग पासवान यांच्या मुलाखतीचा संपादित अंश..Bihar elections 2025: Tejashwi Yadav statement: तेजस्वी यादव म्हणतात, वडिलांनंतर आता माझ्याही विरोधात भाजपचे षड्यंत्र रचले जात आहे\n.निवडणुकीच्या निकाल कसा लागेल?चिराग पासवान ः मी बिहारच्या जनतेचे मन वाचण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावरून आमचे सरकार सहजपणे बहुमत मिळवेल. अनेक मतदारसंघांतील आमच्या प्रचारसभांना भरभरून प्रतिसाद मिळाला. त्याची अनेक कारणे आहेत..कोणती कारणे आहेत?कोणत्या सरकारने काम केले आहे, हे मतदार चांगले ओळखून आहेत. विकासाच्या गोष्टी कोण करीत आहे?, रोजगार, महिलांचे सक्षमीकरण, शिक्षणाबद्दल कोण बोलत आहे.? केवळ चर्चाच नाही तर त्यावर आणि त्या दिशेने मोठे कामही झाले आहे. दुसरीकडे यावर केवळ बोलणारे लोक आहे. मी आता जुन्या गोष्टी उकरून काढू इच्छित नाही. पण त्यांचे नाव आले की बिहारचे नागरिक अस्वस्थ होतात. असे का होते? त्यांचा उल्लेख केला तरी ‘जंगलराज’ची आठवण होते..नितीशकुमार पुन्हा मुख्यमंत्री होणार का?आम्ही ‘पीएम’ आणि ‘सीएम’च्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवित आहोत. नितीशकुमार गेल्या २० वर्षांपासून बिहारचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यांच्या काळात अनेक विकासकामे झाली आहेत. मुख्यमंत्रिपदाची जागा रिकामी नाही. मग मला कळत नाही की यावेळी हा प्रश्न वारंवार का विचारला जात आहे. आपल्या पंतप्रधानांनी याबाबत स्पष्टपणे सांगितले आहे. मी आता वेगळे काही मत व्यक्त करणे योग्य होणार नाही.निवडणुकीनंतर नितीशकुमार हेच ‘एनडीए’ सरकारचे मुख्यमंत्री असतील, हे भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी सांगितले आहे. त्यानंतरही आता यावर काय बोलायचे? महाआघाडीने तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित केले आहे. त्याबद्दल काय सांगू शकतो?.त्यांनी कोणालाही पुढे आणले अथवा जबरदस्ती केली तरी काय फरक पडणार आहे? तिकीट वाटपापासून ते निवडणूक प्रचारापर्यंत महाआघाडीत कशी कुरघोडी होत होती, हे सर्वांनी पाहिले आहे. प्रत्येक गोष्टीत तणाव दिसत होता. त्यांची एकही संयुक्त पत्रकार परिषदही होऊ शकली नाही. मी पुढे जाऊन म्हणतो, की जी व्यक्ती स्वतःची आघाडी सांभाळू शकत नाही, ती बिहारची जबाबदारी कशी घेऊ शकेल? महाआघाडीचे स्वप्न हे मुंगेरीलालच्या हसीन स्वप्नासारखे आहे, हे पूर्ण होण्याआधीच तुटले आहे..मुख्यमंत्रिपदासाठी २०३० चे लक्ष्यइच्छा खूप असतात. पण इच्छा आणि वास्तव यात खूप फरक आहे. आज मी वास्तवाकडे लक्ष वेधत आहे. नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही निवडणूक लढवित आहोत आणि त्यांच्या नेतृत्वात आम्ही निवडणूक जिंकू. भविष्यात काय होईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही. पण २०३० ते माझे लक्ष्य असेन, हे निश्चित आहे. ‘बिहार फर्स्ट- बिहारी फर्स्ट’ ही आमची घोषणा आहे. आम्ही या दिशेने सातत्याने काम करीत आहोत. बिहारच्या विकासाचा रस्ता याच घोषणेत लपलेला आहे, हे आम्ही लोकांना सांगत आहोत..Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.सर्व २९ जागांवर विजय मिळवू’राष्ट्रीय लोकशहाी आघाडीच्या (एनडीए) जागावाटपात लोक जनशक्ती पक्षाला (रामविलास) २९ जागा मिळाल्या आहेत. ३० जागा मिळण्याची अपेक्षा होती. पण एक मतदारसंघ कमी मिळाला. माझे वडील रामविलास पासवान यांनी २००५ मध्ये २९ जागा जिंकल्या होत्या. आमच्या पक्षाला यावेळी २९ जागा मिळाल्या आहेत. हा मी शुभसंकेत मानतो. वीस वर्षांनी पुन्हा २९ जागा निवडून आणेन, असा दावा चिराग पासवान यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.