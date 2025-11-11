देश

Chirag Paswan: ‘एनडीए’ सत्तेत यावी ही जनतेची इच्छा; चिराग पासवान, बिहारचे पुढील मुख्यमंत्री नितीशकुमारच

Chirag Paswan Confident of NDA’s Comeback in Bihar: बिहार निवडणुकीत चिराग पासवान यांनी ‘एनडीए’ला स्पष्ट बहुमत मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला असून नितीशकुमारच मुख्यमंत्री होतील, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी मंगळवारी (ता.११) मतदान होणार आहे. या संपूर्ण निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री नितीशकुमार, राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) नेते तेजस्वी यादव, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्याबरोबरच आणखी एक चेहरा चर्चेत होता, तो म्हणजे लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान यांचा.

