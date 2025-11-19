देश

DSP Chitra Kumari : कोचिंग न घेता 20 व्या वर्षी बनली DSP; वडिलांनी लेकीच्या शिक्षणासाठी विकली जमीन, देशभर चर्चेत असलेली सुपर गर्ल कोण?

Civil Services officer success story : फक्त २० वर्षांच्या वयात स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन DSP बनलेल्या चित्रा कुमारीची कहाणी. आर्थिक अडचणी, कोचिंगचा अभाव असूनही, केवळ जिद्द आणि वडिलांच्या त्यागामुळे मिळवलेले हे यश अनेक तरुणांसाठी प्रेरणा आहे
DSP Chitra Kumari BPSC

DSP Chitra Kumari BPSC

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

BPSC Success Story : बक्सर (बिहार) येथील चित्रा कुमारी (DSP Chitra Kumari) आज संपूर्ण राज्यासाठी प्रेरणादायी नाव ठरत आहे. अवघ्या २० वर्षांच्या वयात तिने बिहार लोकसेवा आयोगाची (BPSC) परीक्षा उत्तीर्ण करून डेप्युटी सुपरिटेंडंट ऑफ पोलीस (DSP) पद मिळवले आहे. तिच्या यशामागे तिची मेहनत तर आहेच, पण तितकाच मोठा वाटा आहे तिच्या वडिलांच्या त्यागाचा.

Loading content, please wait...
Bihar
Police Officer
competitive exams
young girl
civil service
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com