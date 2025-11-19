DSP Chitra Kumari : कोचिंग न घेता 20 व्या वर्षी बनली DSP; वडिलांनी लेकीच्या शिक्षणासाठी विकली जमीन, देशभर चर्चेत असलेली सुपर गर्ल कोण?

BPSC Success Story : बक्सर (बिहार) येथील चित्रा कुमारी (DSP Chitra Kumari) आज संपूर्ण राज्यासाठी प्रेरणादायी नाव ठरत आहे. अवघ्या २० वर्षांच्या वयात तिने बिहार लोकसेवा आयोगाची (BPSC) परीक्षा उत्तीर्ण करून डेप्युटी सुपरिटेंडंट ऑफ पोलीस (DSP) पद मिळवले आहे. तिच्या यशामागे तिची मेहनत तर आहेच, पण तितकाच मोठा वाटा आहे तिच्या वडिलांच्या त्यागाचा..२००८ मध्ये चित्राचे वडील सुरेश प्रसाद यांची नोकरी गेली. अचानक आलेल्या आर्थिक संकटामुळे कुटुंब अडचणीत आले. मात्र मुलांचं शिक्षण कुठल्याही परिस्थितीत थांबता कामा नये, हा त्यांचा निश्चय होता. त्यामुळे त्यांनी शेती सुरू केली. पुढे शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी त्यांनी आपली जमीनसुद्धा विकली. विकलेल्या जमिनीचे पैसे त्यांनी बँकेत जमा केले आणि त्यावर मिळणाऱ्या व्याजातून मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवले. असे ही म्हटले जाते की त्यांनी घर सुद्धा गहाण ठेवल.Jio Recharge : रोज फक्त 2 रुपये खर्चात Unlimited Calling अन् 2GB डेटा! 11 महिने वैधतेचा रिचार्ज प्लॅन; JioTV फ्री, दर फक्त....अधिकारी होण्याचं मोठं स्वप्न पाहणाऱ्या चित्राला कोचिंग क्लासेस परवडत नव्हते. महागड्या फ्या भरण्याची ऐपत नव्हती, पण तिने स्वप्न सोडलं नाही. कोणतंही कोचिंग न घेताच तिने स्वतः अभ्यास सुरू ठेवला. मर्यादित साधनं, घरची आर्थिक अडचण आणि सततचा संघर्ष… तरीही चित्राने उभारी घेतली आणि पहिल्याच प्रयत्नात BPSC मध्ये ६७ वा क्रमांक मिळवला.चित्राच्या यशामुळे तिच्या कुटुंबाचा संघर्ष अखेर फळाला आला. साध्या घरातील एका मुलीने मोठं स्वप्न पूर्ण करत दाखवलं की योग्य मेहनत आणि आत्मविश्वास असला, तर कोणतीही परिस्थिती अडथळा ठरू शकत नाही..Mobile 80-20 : मोबाईल 100% चार्ज करताय? अजिबात करू नका ही चूक नाहीतर लवकरच मोबाईल बंद पडेल..फॉलो करा 20-80 नियम.आज DSP झालेली चित्रा कुमारी अनेक तरुणांसाठी आदर्श ठरत आहे. महागड्या कोचिंगशिवाय, कुटुंबाच्या मजबूत पाठिशी आणि स्वतःच्या जिद्दीवर तिने सिद्ध केलं की स्वप्नं आर्थिक परिस्थितीची मोहताज नसतात.चित्राची ही यशोगाथा केवळ एक बातमी नाही.. तर संघर्षाला न डगमगता पुढे जाण्याचं जिवंत उदाहरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.