Chorla Ghat : नाशिक ते बेळगाव धागेदोरे; चोर्ला घाट लूट प्रकरणाने उडवली राज्यसीमांपलीकडे खळबळ

नाशिकच्या शांत सामाजिक-आर्थिक वातावरणाला हादरा देणारे ४०० कोटी रुपयांच्या कथित लुटीचे प्रकरण आता राज्यसीमा ओलांडत कर्नाटकपर्यंत पोहोचले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक-गोवा या तीन राज्यांच्या सीमांवर असलेल्या बेळगाव जिल्ह्यातील चोर्ला घाट या दुर्गम आणि संवेदनशील परिसराने या प्रकरणामध्ये केंद्रस्थानी येत एक नवे गूढ उभे केले आहे. .चित्रपटातील थरारक कथानकाला साजेशी वाटावी अशी ही घटना केवळ आर्थिक गुन्हा आहे की, यामागे मोठा राजकीय कट दडलेला आहे, याचा शोध आता तपास यंत्रणांना घ्यावा लागत असून, या ४०० कोटी लुटीच्या तपासाचे यंत्रणापुढे आव्हान आहे..महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील चोर्ला घाटात 400 कोटींच्या नोटांची लूट; रिअल इस्टेट एजंटचं अपहरण करून मारहाण, नाशिक कनेक्शन उघड.उशिरा उघड झालेला गुंताऑक्टोबर २०२५ च्या सुमारास नाशिकमधून दोन कंटेनर गोव्याच्या दिशेने रवाना झाले होते. या कंटेनरमध्ये २००० रुपयांच्या जुन्या नोटांची ४०० ते १००० कोटी रुपयांची रक्कम असल्याचा दावा केला जात आहे. हे कंटेनर कर्नाटक-गोवा सीमेवरील चोरला घाट परिसरात लुटले गेले, असा कथित प्रकार समोर आला..मात्र, या घटनेनंतर लगेच कोणतीही पोलिस तक्रार दाखल न झाल्याने संशय अधिक गडद झाला. या प्रकरणाला वेगळी कलाटणी मिळाली, ती जानेवारी २०२६ मध्ये नाशिकमधील रिअल इस्टेट एजंट संदीप पाटील यांच्या अपहरणाच्या नाट्यानंतर. अपहरण प्रकरणाच्या तपासादरम्यान या कथित महालुटीचे धागेदोरे हळूहळू उघड होऊ लागले आणि तपास यंत्रणांना मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय बळावला..Chandrapur Crime : पद्मश्री नामांकित डॉक्टरांचा तपास; अवैध किडनी व्यवहारातील मोठे खुलासे; चंद्रपूर पोलिसांची विशेष कारवाई सुरु!.योगायोग की, पूर्वनियोजितबेळगाव जिल्ह्यातील चोरला घाट हा घनदाट जंगल, अरुंद वळणावळणाचे रस्ते असलेला घाट म्हणून ओळखला जातो. येथे मोबाईल नेटवर्कही मर्यादित आहे. याच कारणांमुळे हा भाग तस्करी, बेकायदा वाहतूक आणि गुन्हेगारी हालचालींसाठी पूर्वीपासून संवेदनशील मानला जातो. तीन राज्यांच्या सीमांजवळ असलेले भौगोलिक स्थान, पोलिसांच्या अधिकार क्षेत्रातील मर्यादा आणि तांत्रिक अडचणी यांचा फायदा घेत गुन्हेगारांनी हा परिसर ‘सेफ झोन’ म्हणून वापरल्याची शक्यता तपास यंत्रणा व्यक्त करत आहेत..तपासाचा केंद्रबिंदू नाशिकनंतर बेळगावचारशे कोटी रुपयांच्या या प्रकरणाच्या तपासासाठी नाशिक पोलिसांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले असून, हे पथक महाराष्ट्रासह कर्नाटकात चौकशी करत आहे. कर्नाटक पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मदतीने प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. .त्यामध्ये कंटेनरचा नेमका मार्ग आणि प्रवासादरम्यान झालेल्या हालचाली, बेळगाव आणि आसपासच्या परिसरामधील कोणत्या स्थानिक टोळ्यांचा सहभाग, लुटलेली रक्कम ठेवण्यासाठी वापरलेली सेफ हाऊसेस, सीसीटीव्ही फुटेज, टोल नाक्यांची माहिती आणि तांत्रिक पुरावे आदींच्या माध्यमातून या प्रकरणाचा तपास पोलिसांच्या पातळीवर सुरू आहे..ठाणे-नाशिक-बेळगाव त्रिकोणया कथित महाघोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार म्हणून ठाण्यातील बिल्डर किशोर सावळा याचे नाव पुढे आले आहे. सावळा याने अलीकडे नाशिक पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली असली, तरी त्याच्या नेटवर्कचे बेळगाव आणि कर्नाटकातील दुवे शोधणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते हा व्यवहार केवळ एका शहरापुरता मर्यादित नाही. ठाणे, नाशिक, बेळगाव (कर्नाटक) गोवा आणि गुजरात या राज्यांतील व्यवहारांशी संबंधित आहे..राजकीय सावली आणि पैशांचा उगमनाशिकमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुका आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाला राजकीय रंग चढू लागला आहे. विरोधी पक्षांनी थेट आरोप करत ही रक्कम एखाद्या मोठ्या राजकीय नेत्याची वा निवडणूक खर्चासाठी जमवलेला ब्लॅक मनी असल्याचा दावा केला आहे..यातून तपास यंत्रणांसमोर आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तो चोर्ला घाटात प्रत्यक्षात लूट झाली की, ती लूट झाल्याची केवळ कथा रचण्यात आली? जर लूट झालीच नसेल, तर रक्कम नेमकी कुठे आहे आणि लुटीचा दावा करून कोणाचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..सध्याची स्थितीसध्या नाशिक ग्रामीण पोलिस आणि बेळगाव पोलिस संयुक्तपणे तपास करत आहेत. सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन डेटा, आर्थिक व्यवहारांचे ट्रेल आणि साक्षीदारांचे जबाब या सर्वांच्या आधारे तपास पुढे सरकत आहे. किशोर सावळाच्या पोलिस कोठडीतून आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता असून, नाशिकमधील काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांपर्यंत चौकशीचे धागे पोहोचण्याचे संकेत मिळत आहेत..कंटेनरमध्ये चलनातून बाद झालेल्या नोटा...चलनातून बाद झालेल्या दोन हजारांच्या चारशे कोटी रुपयांच्या नोटा या आर्थिक घोटाळ्यासाठी वापरण्यात आल्याचा संशय हा संदीप पाटील याने तक्रारीत केला आहे. प्रकरणाचे गंभीर स्वरूप, संवेदनशील आणि उच्च आर्थिक मूल्याचे आहे. यामध्ये राजकीय, सामाजिकदृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..बेळगाव जिल्ह्यातील चोर्ला मार्गावर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दोन हजाराच्या चलनात नसलेल्या ४०० कोटी रुपयांच्या दोन कंटेनरची लूट झाली आहे. हे पैसे ठाणे येथील व्यावसायिकाचे होते, असा आरोप करत व्यक्तीने व्हिडिओ जारी केला आहे. ज्यांनी हे पैसे लुटले त्यांनी माझ्या नावाचा वापर करून व्हॉटस्ॲप कॉल करून त्यांच्याकडून चारशे कोटींच्या बदल्यात शंभर कोटींच्या चलनातील नोटा मागितल्या. .त्यानंतर त्या व्यावसायिकाच्या लोकांनी माझे अपहरण करत मला मारहाण केली. ‘आमचे चारशे कोटी रुपये दे नाही तर तुला मारून टाकू, अशी धमकी दिली’. या प्रकरणी मी घोटी पोलिस ठाण्यामध्ये त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे, असे तक्रारदार संदीप पाटील यांनी सांगितले..आतापर्यंत सहा जणांना अटकचारशे कोटी रुपयांच्या कंटेनर लूटप्रकरणी तक्रारदार संदीप पाटील यांचे अपहरण करत त्यांना मारहाण केली. या अनुषंगाने गुन्हा दाखल आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत सहा जणांना अटक झाली आहे. त्यात जयेश कदम, विशाल नायडू, सुनील धुमाळ, विराट गांधी, जनार्दन धायगुडे (सर्व रा. मुंबई) अशी त्यांची नावे आहेत. यात आता किशोर साळवा याची भर पडली आहे. संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी नाशिकचे अपर पोलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर करत आहेत..अद्याप कोणतीही तक्रार नाहीयाबाबत खानापूरचे पोलिस निरीक्षक लालसाब गवंडी म्हणाले, चोर्ला घाटातील कंटेनर लुटीबाबत कोणत्याही स्वरूपाची तक्रार आली नाही. यामुळे चौकशी आणि यासंदर्भात माहिती नाही. केवळ वृत्तपत्र आणि सोशल मीडियावर यासंदर्भात बातम्या आणि वृत्त ऐकले आहे. .त्यामुळे अधिकृत तक्रार आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करू. बेळगाव जिल्ह्यातील पथकाने अलीकडे नाशिक (महाराष्ट्र) जिल्ह्याला भेट दिली होती. परंतु, त्यामध्ये मी नव्हतो. त्यामुळे चौकशीबाबत अधिक माहिती नाही..दृष्टिक्षेपचोर्ला घाटात दोन कंटेनर लुटीचा आरोपऑक्टोबर २०२५ मध्ये लुटीची घटना घडल्याचा दावादोन हजार रुपयांच्या (चलनातून रद्द) ४०० कोटींच्या नोटा लुटल्यानाशिकमधील घोटी पोलिसांत फिर्यादी संदीप पाटीलकडून तक्रार.संदीप पाटील याचे अपहरण व मारहाणीनंतर प्रकरणाचा उलगडामुख्य आरोपी किशोर साळवा ३१ जानेवारीला पोलिसांपुढे शरणमहाराष्ट्र शासनाच्या सूचनेनुसार एसआयटीची स्थापना काय आहे नेमके प्रकरण.बेळगाव जिल्ह्यातील चोर्ला मार्गावर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कंटेनर अडवून त्यात हवाला रॅकेटमार्फत नेण्यात येणारे सुमारे ४०० कोटी रुपये लुटल्याचा संशय आहे. बेळगाव जिल्हा पोलिसांकडून त्याची चौकशी सुरू आहे. या घटनेतील तक्रारदार संदीप पाटील नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. .लूट प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना नाशिकच्या वाडीवरे येथून २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आपल्याला पिस्तूलचा धाक दाखवून अपहरण केल्याची तक्रार संदीप पाटील यांनी दिली. संशयित विशाल नायडू, जयेश कदम, विराट गांधी, सुनील धुमाळ आणि जनार्दन धायगुडे यांनी चारचाकीतून पाटील यांचे अपहरण केल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘तू चलनातून बाद झालेल्या चारशे कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटांचा कंटेनर लुटला आहे. .तो कंटेनर आम्हाला दे. नाही तर तुला ठार मारू’ अशी धमकी देत संदीप पाटील यांना मारहाण केल्याचा आरोप करून तक्रारी दाखल केली आहे. यामुळे अपहरण आणि कंटेनर लुटीचे प्रकरण त्यानंतर पुढे आले आहे..बेळगाव जिल्ह्यातील चोर्ला मार्गावर मागील काही दिवसांपासून कंटेनर लुटीची माहिती पुढे येत आहे. तब्बल चारशे कोटी रुपयांची लूट या कालावधीत झाली आहे, असे वृत्त आहे. एकीकडे दोन हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली आहे. दुसरीकडे चलनात नसलेल्या नोटा गोव्यातून चेन्नईला घेऊन जाण्यामागे कारण काय? केंद्रातील बड्या नेत्यांची नावे पुढे येताहेत. याची सखोल चौकशी व्हायला हवी.- संतोष लाड, कामगारमंत्री.महाराष्ट्र पोलिसांकडून यासंदर्भात दाखल, तक्रारीनुसार प्रकरणाची चौकशी आणि तपशिलाबाबत पत्राद्वारे विचारणा केली आहे. महाराष्ट्र पोलिसांच्या तपासाला पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी आहे. तसेच या प्रकरणाच्या अधिक तपासासाठी पोलिसांचे एक पथक महाराष्ट्राला पाठविले होते. त्यांना थोडीफार माहिती मिळाली आहे. परंतु, चोर्ला मार्गावर कंटेनर लुटीबाबत तपशील वा घटनेबाबत तपशील नाही.- के. रामराजन, जिल्हा पोलिसप्रमुख,.बेळगाव चोर्लातील कथित चारशे कोटी रुपयांच्या लुटीचे प्रकरण गंभीर आहे. कर्नाटक पोलिसांकडून प्रकरणाची चौकशी गंभीरपणे सुरू नाही. दुसरीकडे महाराष्ट्र पोलिसांकडून याची चौकशी सुरू आहे. मात्र, त्यामध्ये अपेक्षित गती असल्याचे जाणवत नाही. यामुळे सखोल चौकशी आणि या प्रकरणातील सत्य उघडकीस येण्यासाठी केंद्राने दखल घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि गुजरात राज्याशी संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्रस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना व्हावी.- सुजित मुळगुंद, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, बेळगाव.चोर्ला घाटातील कथित पैसे लुटीमागे मोठा काळाबाजार असल्याचे जाणविते. या व्यवहारामागे काळा पैसा किंवा हवालाची रक्कम असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्र पोलिसांनी नव्हे, कर्नाटक सरकारने याची चौकशी हाती घ्यावी. केंद्राने त्वरित हस्तक्षेपाची गरज आहे. ४०० ते एक हजार कोटी रुपयांच्या या गैरव्यवहारात एका बड्या राजकीय नेत्याचे सतत नाव पुढे येत आहे. त्यामुळे त्याचाही पर्दाफाश व्हायला हवा आणि सत्य पुढे येणे जरुरी आहे.- ॲड. नागेश सातेरी, .माजी महापौर बेळगाव जिल्ह्यातील चोर्ला घाटात चारशे कोटी रुपये घेऊन जाणारे दोन कंटेनर लुटल्याचे प्रकरण पुढे आले आहे. त्यासाठी नाशिक पोलिसांपेक्षा बेळगाव पोलिसांनी याची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी तक्रारीची प्रतीक्षा न करता स्वतःहून तक्रार नोंदवून (सु-मोटो) घेऊन चौकशी हाती घेण्याची गरज आहे. समाजामधील विविध घटना आणि वृत्तपत्रातील वार्तांकन आधारे पोलिसांकडून विविध तक्रारी स्वतःहून दाखल करण्यात आली आहेत. यातही तशा पद्धतीने नोंद करून चौकशी हाती घेण्याची गरज आहे.- ॲड. एन. आर. लातूर, बेळगाव जिल्हा बांधकाम संघटना अध्यक्ष.हवाला की, जुन्या नोटांचा साठा?जुन्या नोटांशी संबंधित या प्रकरणातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे पैशांचे स्वरूप. नोटाबंदीपूर्वीच्या २००० रुपयांच्या जुन्या नोटा इतक्या मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवण्यामागचा उद्देश काय होता. या नोटा कर्नाटकातून गोव्यात आणि पुढे परदेशात किंवा अन्य मार्गाने नेण्यामागे हवाला प्रकरण दडले आहे का? या संपूर्ण प्रक्रियेत बेळगाव हे एक महत्त्वाचे ट्रान्झिट पॉईंट म्हणून वापरले गेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.. 