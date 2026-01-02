Cigarette Prices Hike : आधी १० रुपयांना मिळणारी सिगारेट आता किती रुपयांना मिळणार?

Cigarette Prices to Increase After New Excise Duty : तुम्ही जर सिगारेट ओढत असाल तर आता तुम्हाला आता यापुढे सिगारेट खरेदी करण्यासाठी आधीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागणार आहे. ही रक्कम केवळ सिगारेटच्या ब्रँडवरच नाही तर सिगारेटच्या लांबीवर देखील अवलंबून असणार आहे. कारण, केंद्र सरकारने १ फेब्रुवारी २०२६ पासून तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवर उत्पादन शुल्क जाहीर केले आहे. ज्यामुळे आता सिगारेटच्या किंमती वाढणार आहेत.
२०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर सिगारेटवरील हा सर्वाधिक कर आहे. सिगारेटवरील ४० टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त उत्पादन शुल्क कर आकारला जाईल, जो सिगारेटच्या लांबीवरून आणि त्यात फिल्टर आहे की नाही यावर अवलंबून असेल. सिगारेट जितकी लांब असेल तितकी रक्कम जास्त असणार आहे.
या सरकारच्या निर्णयामुळे सिगारेटच्या किमती २० ते ५० टक्क्यांनी वाढू शकतात. लहान सिगारेटमध्ये २० टक्के वाढ होऊ शकते, मध्यम सिगारेटमध्ये ३० टक्के वाढ होऊ शकते. प्रीमियम सिगारेटमध्ये ५० टक्के वाढ होऊ शकते.
उत्पादन शुल्काच्या आधारे मोजले तर, फिल्टर न केलेल्या छोट्या सिगारेटची किंमत (६५ मिमी पर्यंत) २.०५ रुपयांनी वाढेल. फिल्टर केलेल्या छोट्या सिगारेटची किंमत (६५ मिमी पर्यंत) २.१० रुपयांनी वाढेल. ६५-७० मिमी दरम्यानच्या सिगारेटची किंमत ३ ते ४ रुपयांनी वाढेल. प्रीमियम सिगारेट (७०-७५ मिमी) सुमारे ५ रुपयांनी वाढू शकते.
तर, १० रुपयांच्या सिगारेटमध्ये २ रुपयांची वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे ती १२ रुपयांना उपलब्ध होईल. १५ रुपयांची सिगारेट १८ किंवा १९ रुपयांना उपलब्ध होऊ शकते. २० रुपयांच्या सिगारेटची किंमत २३ ते २५ रुपयांना असू शकते.
