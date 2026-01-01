Fastag Rules Change: १ फेब्रुवारी पासून बदलणार 'फास्टॅग'चे नियम!, नवीन वर्षात सरकारकडून वाहनचालकांना मिळणार दिलासा

FASTag rule changes from 1 February : सरकारने सामान्य वाहनचालकांना नवीन वर्षात मोठा दिलासा दिला आहे. एनएचएआयने याबाबत एक नवीन घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की १ फेब्रुवारी २०२६ पासून नवीन वाहनांसाठी फास्टॅग खरेदी करताना केवायसीचा त्रास राहणार नाही.
पूर्वी, नवीन फास्टॅग खरेदी करताना, वाहनचालकांना अनेकदा केवायसीशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागत असे. यामध्ये चुकीची माहिती, कागदपत्र पडताळणीतील गोंधळ किंवा वारंवार सूचना देणे समाविष्ट होते. मात्र केंद्र सरकारने देशातील अनेक नियम सोपे करण्यासाठी आणि पारदर्शक करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. हे निर्णय या नवीन वर्षापासून लागू होत आहेत.
यानुसार आता सरकारने नवीन फास्टॅगसाठी स्वतंत्र केवायसीची आवश्यकता हटवली आहे. ज्यामुळे वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वाहनाचा नोंदणी क्रमांक (आरसी) आधीच पडताळला जाईल. तसेच, फास्टॅगसाठी अर्ज करताना सर्व माहिती एकदाच पडताळली जाईल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, जर तुमच्या वाहनात आधीच FASTag असेल, तर तुम्हाला तुमचे KYC पुन्हा करण्याची आवश्यकता नाही. जर कोणत्याही तक्रारी किंवा समस्या नसतील तर सर्वकाही नेहमीप्रमाणे सुरू राहील. FASTag चुकीचा जारी केला गेला असेल किंवा वाहनाची माहिती चुकीची असेल तरच चौकशी केली जाईल.
फास्टॅग सक्रिय करण्यापूर्वी बँकांना आता संपूर्ण पडताळणी करावी लागेल, म्हणजेच वाहन माहिती वाहन पोर्टलशी जुळवावी लागेल. संपूर्ण पडताळणीशिवाय कोणताही FASTag सक्रिय केला जाणार नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे बनावट किंवा चुकीच्या FASTag चा वापर रोखला जाईल.
