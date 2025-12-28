Cigarette Price: सिगारेट ओढणाऱ्यांना मोठा झटका! १८ रुपयांची सिगारेट थेट ७२ रुपयांवर पोहोचणार? नेटकरी म्हणाले- आता सर्व...

सिगारेट ओढणे आता महाग होऊ शकते. सरकारच्या नवीन विधेयकात सिगारेट विक्रीला आळा घालण्यासाठी उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. सध्या १८ रुपयांना मिळणारी एक सिगारेट लवकरच ७२ रुपयांपर्यंत महागू शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यामुळे सिगारेट सोडण्यास प्रोत्साहन मिळेल. परंतु सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत..एका रेडिट वापरकर्त्याने संभाव्य किंमत वाढीबद्दलच्या नवीनतम अपडेटचा स्क्रीनशॉट पोस्ट केला. सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक केले. "स्वतः धूम्रपान करणारा म्हणून, मला हा निर्णय आवडला," त्याने लिहिले, "मला आशा आहे की यामुळे भारतातील धूम्रपान करणाऱ्यांची संख्या कमी होईल. विशेषतः विद्यार्थी आणि तरुण. मी कदाचित ते सोडू शकेन," असे तो पुढे म्हणाला..UP Cold Wave : यूपीमध्ये थंडीचा कडाका वाढला! योगी सरकार मैदानात; गरिबांना थंडीपासून वाचवण्यासाठी राबवली मोठी मोहीम!.अनेक अकाउंट्सनी या बातमीवर विनोद आणि उपहासाने प्रतिक्रिया दिल्या. दिल्लीच्या खराब हवेच्या गुणवत्तेचा उल्लेख करत एका वापरकर्त्याने लिहिले, “मला काय फरक पडतो, मी दिल्लीच्या हवेत राहू शकतो. मोफत मोफत,” असे यावरून असे सूचित होते की राष्ट्रीय राजधानीतील धूम्रपान करणाऱ्यांना आधीच प्रदूषित हवेची सवय आहे. सिगारेटमुळे फारसा फरक पडणार नाही..आता सर्वांना हातात व्हेप दिसेल, असे लक्षात घेऊन काहीजण धूम्रपानाच्या ट्रेंडमधील बदलाचा अंदाज लावतात.काहींनी असे नमूद केले की वाढत्या किमतींमुळे काही धूम्रपान करणाऱ्यांना धूम्रपान सोडण्यास किंवा ई-सिगारेटसारख्या पर्यायांकडे वळण्यास प्रोत्साहित केले जाऊ शकते, परंतु बेकायदेशीर विक्री वाढण्याचा धोका देखील आहे. .एका व्यक्तीने टिप्पणी केली, "हे गोंधळलेले आहे! यामुळे अनियंत्रित आरोग्य नियमांसह अनेक बनावटी वस्तूंचा मार्ग मोकळा होईल. अधिक आरोग्य समस्यांना आलिंगन द्या. "धूम्रपान आणि मद्यपानावर पूर्ण बंदी असावी," असे एका व्यक्तीने सुचवले. “सिगारेट स्टॉक खरेदी करण्याची वेळ आली आहे,” असे एका अकाउंटने विनोदाने लिहिले..New Year Tajmahal : नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी ताजमहलला जाताय? पर्यटनासाठी नवी नियमावली; वाहतुकीत मोठे बदल!.संसदेने केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५ मंजूर केले, राज्यसभेने या कायद्याला मान्यता दिली आणि ते लोकसभेत परत पाठवले. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मांडलेल्या या विधेयकाचा उद्देश सिगारेट, सिगार, हुक्का तंबाखू, चघळणारा तंबाखू, जर्दा आणि सुगंधित तंबाखूसह तंबाखू उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क आणि उपकर सुधारणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.