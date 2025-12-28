देश

Cigarette Price: सिगारेट ओढणाऱ्यांना मोठा झटका! १८ रुपयांची सिगारेट थेट ७२ रुपयांवर पोहोचणार? नेटकरी म्हणाले- आता सर्व...

Cigarette Price Hike News: सिगारेट ओढणाऱ्यांना मोठा झटका बसणार आहे. १८ रुपयांची सिगारेट थेट ७२ रुपयांवर पोहोचणार आहे. सरकारच्या नव्या विधेयकामुळे सिगारेटचे दर चौपट वाढणार आहेत.
सिगारेट ओढणे आता महाग होऊ शकते. सरकारच्या नवीन विधेयकात सिगारेट विक्रीला आळा घालण्यासाठी उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. सध्या १८ रुपयांना मिळणारी एक सिगारेट लवकरच ७२ रुपयांपर्यंत महागू शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यामुळे सिगारेट सोडण्यास प्रोत्साहन मिळेल. परंतु सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

