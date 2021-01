मुलीला सॅल्युट करताना वडिलांचा उर अभिमानाने आला भरून; पोलिस दलाने शेअर केला फोटो

हैदराबाद - आई-वडिलांना आपल्या पाल्याने केलेल्या चांगल्या कामगिरीचं कौतुक असतंच आणि ते अभिमानाने मिरवतात. असाच अभिमानास्पद आणि भावूक असा फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. आंध्र प्रदेशात तिरुपती पोलिस दलात मंडल निरीक्षक असलेल्या वडिलांनी पोलिस उपअधीक्षक झालेल्या मुलीला सॅल्युट केला. सर्वांसमोर केलेल्या या सॅल्युटमुळे सगळेच भावूक झाले होते. आंध्र प्रदेश पोलिस विभागाने हा फोटो ट्विटरवरून शेअर केला आहे.

मंडल निरीक्षक वाय श्याम सुंदर यांनी लेकीला सॅल्युट केला. तो क्षण अभिमानास्पद होता असं त्यांनी म्हटलं आहे. वाय श्याम सुंदर यांची मुलगी येंदलुरू जेसी प्रसनती हिला सॅल्युट केला. ती आता गुंटूर जिल्ह्यात पोलिस उपअधीक्षक म्हणून रुजू झाली आहे. 4 ते 7 जानेवारी या कालावधीत आंध्र प्रदेश पोलिस दलाचा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. यासाठी ते तिरुपती इथं आले आहेत.

हे वाचा - जगातील पाच अंधापैकी एक भारतात, पण अद्यापही नाही नॅशनल कॉर्निअल ग्रीड

जेसी प्रसनती यांनी म्हटलं की, ड्युटीवर असताना समोरासमोर पहिल्यांदाच आलो होतो. त्यांनी मला सॅल्युट केला तेव्हा कसंतरीच वाटलं. शेवटी माझे वडील आहेत. मला सॅल्युट करू नका असं म्हणाले पण तरीही त्यांनी सॅल्युट केला. तेव्हा मी सुद्धा त्यांना सॅल्युट केला असं जेसी प्रसनती यांनी सांगितलं.

#APPolice1stDutyMeet brings a family together!

Circle Inspector Shyam Sundar salutes his own daughter Jessi Prasanti who is a Deputy Superintendent of Police with pride and respect at #IGNITE which is being conducted at #Tirupati.

A rare & heartwarming sight indeed!#DutyMeet pic.twitter.com/5r7EUfnbzB

— Andhra Pradesh Police (@APPOLICE100) January 3, 2021