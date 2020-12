शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा हक्क मान्य; कायद्याच्या वैधतेबाबतच निर्णय लगेच अशक्य - SC

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी केली. ही सुनावणी करताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, आता लगेच या कायद्यांच्या वैधतेचा निर्णय घेता येणार नाही. पुढे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की, आम्ही आज फक्त एकाच गोष्टीबाबत निर्णय देऊ शकतो ते म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आंदोलन करण्याच्या मुलभूत अधिकाराबाबत. मात्र, कायद्यांच्या वैधतेचा निर्णय नंतर घेता येईल.

Farm laws matter: CJI says,farmers have right to protest. We won't interfere with it but the manner of protest is something we will look into. We will ask Centre what is the manner of protest going on, to slightly alter it so that it doesn't affect the citizens' right of movement https://t.co/JNX9hZwaMQ