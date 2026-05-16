CJI सूर्यकांतांच्या ‘कॉकरोच’ टिप्पणीवर मोठं स्पष्टीकरण; बेरोजगार युवकांबाबत नेमकं काय म्हणाले?

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार युवकांबाबत केलेल्या कथित 'कॉकरोच' टिप्पणीवर शुक्रवारी स्पष्टीकरण दिले. आपल्या मौखिक निरीक्षणाचा माध्यमांनी चुकीचा अर्थ लावून गैरसमज पसरवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, आपल्या वक्तव्याचा उद्देश कोणत्याही बेरोजगार युवकांचा अपमान करण्याचा नव्हता, असेही त्यांनी सांगितले..माध्यमांकडून गैरसमज पसरवलासीजेआय सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी केलेल्या टिप्पण्यांचा माध्यमांच्या काही भागाने विपर्यास केला. त्यांची टीका बेरोजगार युवकांवर नव्हती, तर बनावट आणि खोट्या पदव्यांच्या आधारे वकिली सारख्या क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींवर होती. अशा व्यक्ती पुढे माध्यमे, सोशल मीडिया तसेच आरटीआय कार्यकर्ते म्हणून सक्रिय होतात आणि त्यानंतर संपूर्ण व्यवस्थेवरच हल्ला चढवतात, असा त्यांचा मुद्दा होता..फेक पदवीधारकांवर टीकामुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, त्यांची टीका सर्वसामान्य बेरोजगार युवकांवर नव्हती, तर बनावट पदव्या वापरून व्यावसायिक क्षेत्रात घुसखोरी करणाऱ्यांवर होती. अशा लोकांवरच त्यांनी परजीवीसारखे वागण्याची टीका केली होती. त्यामुळे संपूर्ण युवा पिढीची बदनामी केल्याचा आरोप निराधार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सीजेआय सूर्यकांत यांनी आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले की, "काल एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मी केलेल्या मौखिक विधानाचा काही माध्यमांनी चुकीचा अर्थ लावला. माझी टीका देशातील युवकांवर नव्हती, तर बनावट पदव्यांच्या आधारे वकिली क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींवर होती. अशा व्यक्ती केवळ वकिली क्षेत्रातच नव्हे, तर माध्यमे, सोशल मीडिया आणि इतर प्रतिष्ठित व्यवसायांमध्येही घुसखोरी करून व्यवस्थेला हानी पोहोचवतात. त्यामुळे त्यांना परजीवी म्हणणे चुकीचे नाही. मात्र, मी देशातील सर्वसामान्य युवकांवर टीका केली, असा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे.".युवक आणि व्यवस्थेवर परिणामसीजेआय यांच्या मते, बनावट पदवीच्या आधारे व्यावसायिक क्षेत्रात प्रवेश करणारे काही लोक केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठी काम करतात. पुढे हेच लोक माध्यमे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यवस्थेविरोधात मोहीम राबवतात. अशा प्रवृत्तीमुळे खऱ्या अर्थाने गुणवत्ताधारक असलेल्या युवकांना न्याय मिळणे कठीण होते. त्यामुळे अशा प्रकारांना वेळीच आळा घालण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.