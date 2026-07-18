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CJI Surya Kant: निधी नसेल तर सिगारेट अन् दारूवर कर लावा, पण... सुनावणीच्या मध्येच सरन्यायाधीश का संतापले?

CJI Directs States to Ensure Toilet Facilities for Women Lawyers in Courts : सर्वोच्च न्यायालयाने महिला वकिलांसाठी न्यायालयांमध्ये स्वच्छतागृहांसह मूलभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध करण्याचे राज्यांना निर्देश देत निधीअभावाचे कारण मान्य होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
CJI Surya Kant

CJI Surya Kant

Esakal

Sandip Kapde
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देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये महिला वकिलांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याच्या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः कर्नाटकातील तालुका न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याची माहिती समोर आल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर निर्देश दिले.

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