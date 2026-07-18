CJI Surya Kant: निधी नसेल तर सिगारेट अन् दारूवर कर लावा, पण... सुनावणीच्या मध्येच सरन्यायाधीश का संतापले?

देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये महिला वकिलांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याच्या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः कर्नाटकातील तालुका न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याची माहिती समोर आल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर निर्देश दिले..कर्नाटकातील परिस्थितीवर चिंतासुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी कर्नाटकातील अनेक तालुका न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महिला वकिलांच्या परिस्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करत, अशा परिस्थितीत त्यांना काम करावे लागत असल्याचे अत्यंत चिंताजनक असल्याचे नमूद केले..महाधिवक्त्यांना तातडीच्या सूचनासरन्यायाधीशांनी कर्नाटकाच्या महाधिवक्त्यांना सर्व तालुका न्यायालयांमधील स्वच्छतागृहांच्या उपलब्धतेबाबत तातडीने अहवाल मागवण्याचे निर्देश दिले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विशेष निधीतून आवश्यक ठिकाणी स्वच्छतागृहे उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले. यावेळी अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी सर्व राज्यांच्या महाधिवक्त्यांची बैठक बोलावून परिस्थितीचा आढावा घेण्याची माहिती दिली..Supreme Court : मतदार यादीतून नाव गायब... मग रेशनही बंद? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं मोठं स्पष्टीकरण.'निधी नसेल तर दारू-सिगारेटवर कर लावा'महिला वकिलांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हा मानवाधिकारांचा प्रश्न असल्याचे स्पष्ट करत सरन्यायाधीशांनी निधीअभावी कामे रखडू नयेत, असे ठामपणे सांगितले. "जर निधी नसेल तर दारू किंवा सिगारेटवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लावा, आम्ही त्याचे समर्थन करू," असे स्पष्ट मत त्यांनी नोंदवले..तरुण वकिलांच्या निधीवरही चर्चासुनावणीदरम्यान तरुण वकिलांसाठी स्वतंत्र निधी (कॉर्पस) उभारण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. अॅटर्नी जनरल यांनी या विषयावर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या महाधिवक्ता तसेच स्थायी वकिलांसोबत लवकरात लवकर बैठक घेण्याचा सल्ला दिला. दरम्यान, सोशल मीडिया कराचा उल्लेख होताच खंडपीठातील न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांनी चर्चेचा केंद्रबिंदू न्यायालयीन सुविधांवरच ठेवण्याची सूचना केली..सहा आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशसरन्यायाधीशांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दोन आठवड्यांच्या आत वस्तुस्थितीचा अहवाल तयार करून राज्य सरकारांकडे पाणी व स्वच्छता सुविधांसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर चार आठवड्यांच्या आत आवश्यक ठिकाणी स्वच्छतागृहांच्या बांधकामाला सुरुवात करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर सोपवण्यात आली. निधीची कमतरता किंवा महसुली तोट्याचे कारण स्वीकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत, कायदेशीर मार्गाने निधी उभारता येऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाने सहा आठवड्यांच्या आत सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करावा, अन्यथा मुदतीचे उल्लंघनही सहन केले जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..Supreme Court ची रेल्वेच्या 'सेकंड-क्लास पॅसेंजर' शब्दप्रयोगावर नाराजी; अपघातग्रस्ताच्या कुटुंबाला ८ लाखांची नुकसान भरपाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.