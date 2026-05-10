CJI SuryaKant : " तर दोष ब्राह्मणांचा नसून..."; CJI सूर्यकांत यांच्या नावाने पसरवलेल्या खोट्या पोस्टमुळे खळबळ, सरन्यायाधीश संतप्त!

नवी दिल्ली: भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नावाने सोशल मीडियावर एका बनावट आणि अत्यंत द्वेषपूर्ण विधानाचा प्रसार झाल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेने सरन्यायाधीश नाराज झाले असून, त्यांनी अशा कृत्यांचा कडाडून निषेध व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, ही केवळ खोटी माहिती पसरवण्याची घटना नाही तर सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न आहे..काय आहे व्हायरल पोस्ट?सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अधिकृत निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले की, त्यांच्या नावाने प्रसारित होत असलेले विधान पूर्णपणे काल्पनिक, निराधार आणि घृणास्पद आहे. विशेषतः 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील @UnreservedMERIT या खात्याने केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांच्या नावावर एक हिंदी वाक्य जोडण्यात आले होते. त्यात म्हटले होते की, "जर एखादा समाज आयएएस, आयपीएस, सरन्यायाधीश, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान निर्माण करूनही स्वतःला शोषित समजत असेल, तर दोष ब्राह्मणांचा नसून त्यांच्या स्वतःच्या मानसिकतेचा आहे." या बनावट विधानाने अनेक स्तरांवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत..सरन्यायाधीशांनी या प्रकारच्या पोस्ट्सना उद्धट, खोडसाळ आणि जातीयवादी ठरवले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीच्या नावाने असे विधान जोडणे हे केवळ अप्रामाणिकपणा नाही, तर घटनात्मक मूल्यांचा सरळसरळ अवमान आहे. अशा कृत्यांमुळे न्यायपालिकेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो आणि सामाजिक प्रक्षोभ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो, असे त्यांनी नमूद केले..हेतुपुरस्सर सामाजिक चिथावणी देणारे कृत्यअधिकृत निवेदनात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पुढे म्हटले आहे की, "भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या नावाने काल्पनिक विधान तयार करणे हे हेतुपुरस्सर सामाजिक चिथावणी देणारे कृत्य आहे. हे बेजबाबदार वर्तन न्यायव्यवस्था आणि कायद्याच्या राज्यावरील लोकांच्या श्रद्धेला हानी पोहोचवते." त्यांनी सर्व नागरिक, माध्यम संस्था आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना अशी बनावट सामग्री शेअर करण्यापासून परावृत्त होण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांचे असे मत आहे की, ही बनावट टिप्पणी त्यांच्या खऱ्या विचारांना आणि चारित्र्याला अजिबात प्रतिबिंबित करत नाही..अत्यंत गंभीरसरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाने या प्रकरणाला अत्यंत गंभीर म्हटले आहे. याला न्यायिक पदाच्या प्रतिष्ठेवर घाला घालण्याची आणि बदनामी करण्याची घटना मानले आहे. अशा खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा प्रसार करणाऱ्यांवर कायद्याच्या पूर्ण बळाने कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.