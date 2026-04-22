CJI SuryaKant: इतका हल्ला करण्याची गरज नाही; आम्हालाही मर्यादा माहीत आहेत; सरन्यायाधीश का संतापले आहेत?

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशासंबंधीच्या महत्त्वाच्या खटल्याची सुनावणी सुरू असताना, नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मंगळवारी तीव्र संताप व्यक्त केला. धार्मिक बाबींमध्ये न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राची मर्यादा स्पष्ट असतानाही, या अधिकारावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, धार्मिक परंपरांमध्ये न्यायिक पुनर्विलोकनाची काही मर्यादा आहेत, हे न्यायालयाला पूर्णपणे समजते. तरीही, सामाजिक कल्याण किंवा सुधारणेच्या नावाखाली सरकार कोणत्याही धार्मिक प्रथेवर किंवा परंपरेवर बंदी घालू शकते का, याची तपासणी न्यायालय करू शकते. "धार्मिक प्रथांवर न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये," अशा युक्तिवादाला उत्तर देताना सरन्यायाधीश म्हणाले, "अशा बाबतीत न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकारच नाही, असे ठामपणे सांगणे स्वीकारणे कठीण आहे.".न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना, एम. एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्ला, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह, प्रसन्न बी. वराले, आर. महादेवन आणि जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेल्या या नऊ सदस्यीय घटनापीठासमोर ज्येष्ठ वकील न्या. साई दीपक यांनी युक्तिवाद मांडला. पंडालम राजघराणे, ऐतिहासिक श्रीउर मठ, 'चेतना कॉन्शन्स ऑफ विमेन', 'ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ लॉर्ड अय्यप्पा टेंपल्स' तसेच श्री पद्मनाभस्वामी आणि चिलकुर बालाजी मंदिरांच्या मुख्य पुजाऱ्यांसह विविध हिंदू संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणारे साई दीपक यांनी असा युक्तिवाद केला की, एखादी धार्मिक परंपरा तिच्या पवित्र स्वरूपामुळे स्वाभाविकपणे न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असेल, तर सरकारने कायद्याद्वारे तिला मान्यता दिल्याने न्यायपालिकेला त्याचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही..Supreme Court: "निवडणुकांमध्ये मतदान न केल्यास अटक होणार..."; कोर्टाच्या निर्णयाने चित्र बदललं, CJI सूर्यकांत काय म्हणाले?.तीव्र शब्दांत प्रतिक्रियासरन्यायाधीशांनी यावर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया देताना म्हटले, "जर सरकारने समाजकल्याणाच्या नावाखाली एखाद्या धार्मिक प्रथेवर बंदी घातली, तर त्याची चौकशी कोण करणार? आम्हाला मर्यादा माहीत आहेत, पण न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार अजिबातच नाही, असे म्हणणे कदाचित खूप कठीण जाईल. या अधिकारावर इतका हल्ला करण्याची गरज नाही.".न्या. साई दीपक यांनी पुढे स्पष्ट केले की, जे थेटपणे करता येत नाही, ते अप्रत्यक्ष मार्गानेही करता येणार नाही. शतकानुशतके चालत आलेल्या धार्मिक परंपरांच्या तर्कसंगततेची तपासणी करण्यासाठी न्यायालयाने कायद्याचा चोरवाटेने वापर करू नये, असे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले..महिलांच्या प्रवेशावर असलेल्या बंदीच्या मुद्द्यावर ही सुनावणीकेरळातील शबरीमला मंदिरासह इतर धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांच्या प्रवेशावर असलेल्या बंदीच्या मुद्द्यावर ही सुनावणी सुरू आहे. भेदभाव आणि विविध धर्मांतील लोकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची व्याप्ती व मर्यादा यासंबंधीच्या याचिकांवर नऊ न्यायाधीशांचे हे घटनापीठ विचार करत आहे. काल मंगळवारी या सुनावणीचा सहावा दिवस होता.धार्मिक स्वातंत्र्य आणि न्यायिक हस्तक्षेपाच्या मर्यादांवर केंद्रित असलेली ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. न्यायालयाने धार्मिक परंपरांबाबत संतुलित भूमिका घेतली पाहिजे, यावर दोन्ही बाजूंकडून तर्कसंगत युक्तिवाद मांडले जात आहेत..पहाटे ३ वाजता झोपणे, सकाळी ७ वाजता उठणे.... CJI SuryaKant यांचा १८ तासांचा 'नॉनस्टॉप' दिनक्रम; सहकारी न्यायाधीशही थक्क.