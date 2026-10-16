Supreme Court: सुनावणी सुरु असताना CJI सूर्यकांत यांच्यासमोरच न्यायालयात राडा! वकिलाचा मायक्रोफोन हिसकावला, चालू प्रकरणातून वकिलाची माघार

नवी दिल्ली : जंतर मंतरवरील आंदोलन आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी गोंधळ झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सुनावणी प्रक्रियेत वारंवार अडथळे आणले जात असल्याचे सांगत या प्रकरणांमधून माघार घेतली आहे. सुनावणीदरम्यान आपला मायक्रोफोन हिसकावण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या घटनेमुळे न्यायालयातील शिस्त आणि कामकाजाच्या पद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं?मिळालेल्या माहितीनुसार, शंकरनारायणन यांना दिल्लीतील आंदोलनांशी संबंधित सात प्रकरणांमध्ये युक्तिवाद करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. या सुनावणीसाठी ते आवश्यक कागदपत्रे, नोंदी आणि प्रकरणांची संक्षिप्त माहिती घेऊन पूर्ण तयारीने न्यायालयात उपस्थित झाले होते.खंडपीठासमोर आपली बाजू मांडत असताना इतर वकिलांकडून वारंवार व्यत्यय आणला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे त्यांना युक्तिवाद पूर्ण करता येत नव्हता. सुनावणीच्या अखेरीस त्यांनी आणखी काही मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला असता, एका वरिष्ठ महिला वकिलाने त्यांच्या हातातील माईक हिसकावल्याचा आरोप आहे. या प्रकारानंतर शंकरनारायणन सुनावणी पूर्ण होण्यापूर्वीच न्यायालयाच्या कक्षातून बाहेर पडले. त्यानंतर आपण यापुढे या प्रकरणांच्या सुनावणीत सहभागी होणार नसल्याचे त्यांनी आपल्या पक्षकारांना कळवले..Supreme Court : “केवळ पोटनिवडणुकाच तर आहेत”; एसआयआरवर तातडीच्या सुनावणीस CJI सूर्यकांत यांचा नकार, ३८ लाख मतदारांची चिंता.न्यायालयाच्या शिस्तीवर वकिलांनी उपस्थित केले प्रश्न‘बार अँड बेंच’च्या वृत्तानुसार, शंकरनारायणन यांनी न्यायालयातील कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यात खंडपीठ अपयशी ठरल्याची नाराजी व्यक्त केली. अशा परिस्थितीत काम सुरू ठेवणे शक्य नसल्याचे सांगताना त्यांनी न्यायालयाची प्रतिष्ठा अधिक महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले.सुनावणीदरम्यान प्रकरणे त्यांच्या अनुक्रमांकानुसार न घेता वेगवेगळ्या क्रमाने हाताळली जात असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. न्यायालयात केवळ उपस्थिती नोंदवण्यापेक्षा न्यायालयीन शिस्त आणि संस्थेची प्रतिष्ठा जपणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. या कारणांमुळे त्यांनी दिल्लीतील आंदोलनांशी संबंधित सातही प्रकरणांतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला..सुमारे ४६ याचिकांवर सुनावणीभारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुमारे ४६ याचिकांवर सुनावणी झाली. या याचिका विविध मुद्द्यांशी संबंधित होत्या. त्यामध्ये पोलिसांची कारवाई, कथित बेकायदेशीर अटक, नागरिकांच्या हालचालींवर घालण्यात आलेले निर्बंध आणि पत्रकारांच्या अधिकारांचा समावेश होता..याशिवाय, जंतर मंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून अधिसूचित करण्यात आले नसल्याच्या मुद्द्यावरही न्यायालयात सुनावणी झाली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या..CJI Surya Kant: ''..तर राजीनामा द्या!'' काँग्रेसची सरन्यायाधीशांवर पोस्ट, गदारोळ होताच पोस्ट डिलीट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.