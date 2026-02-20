CJI Surya Kant Warning : जर कुणी कोर्टाशी पंगा घेतला तर ... सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत कोणावर भडकले ?

सुप्रीम कोर्टाचे सर न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी राजस्थानच्या एका आमदाराला कडक शब्दांत फटकारले आहे. आमदाराने चित्रपट निर्माते विक्रम भट्ट यांच्या पत्नीला विधानसभेत जामीन देण्यास आक्षेप घेतला होता. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इशारा दिला की जर कोणी कोर्टाच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदा आपले काम करेल. त्यांनी स्पष्ट केले की केवळ विधानसभेत बोलले म्हणून एखाद्यावर कारवाई नाकारणे अशक्य आहे..लाइव्ह लॉ च्या बातमी नुसार, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठात विक्रम भट्ट आणि श्वेतांबरी भट्ट यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. हा खटला फसवणुकीच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे ज्यामध्ये न्यायालयाने विक्रम भट्ट यांच्या पत्नीला अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर, गुरुवारी विक्रम भट्ट यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. खंडपीठ जामीन आदेश देत असताना, वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी या प्रकरणावर राजस्थान विधानसभेत केलेल्या टिप्पण्यांबद्दल न्यायालयाला माहिती दिली..वकील दवे म्हणाले, "जेव्हा अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला तेव्हा त्यांनी राजस्थान विधानसभेत न्यायालय अंतरिम जामीन कसा देऊ शकते याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. यावर, सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिले की आम्हाला कठोर कारवाई कशी करायची हे माहित आहे. सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की तक्रार राजस्थानशी संबंधित आहे म्हणून तुम्ही त्यांच्यावर प्रभाव टाकू शकत नाही.".Ajay Murdia: चित्रपट निर्माते भट्ट यांच्यावर गुन्हा दाखल करणारे उद्योजक अजय मुरडिया नेमके कोण? मोठे दावे अन् महत्त्वाची माहिती समोर.सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "कोणीही असा गैरसमज बाळगू नये की तुम्ही विधानसभेत काहीही बोलू शकता. जर कोणी कोर्टाशी पंगा घेण्याचा प्रयत्न केला तर कायदा आपले काम करेल." नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपट दिग्दर्शक विक्रम भट्ट यांच्या पत्नी श्वेतांबरी व्ही. भट्ट यांना तात्काळ अंतरिम जामीन मंजूर करण्याचे आदेश दिले. उद्योजक आणि आयव्हीएफ तज्ञ अजय मुरडिया, जे आता चित्रपट निर्माता बनले आहेत, यांच्या तक्रारीवरून राजस्थानमधील उदयपूर पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.