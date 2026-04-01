CJI Suryakant : लडाखमध्ये नवं न्यायालय सुरू; दुर्गम भागात न्याय मिळणं होणार सोपं, CJI सूर्यकांतांचं मोठं विधान

भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी लडाखला दिलेल्या भेटीत लडाखचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांची विशेष प्रशंसा केली. त्यांनी नायब राज्यपालांना अत्यंत कार्यक्षम आणि समर्पित प्रशासक म्णून संबोधले. असा कुशल अधिकारी लाभणे हे मोठे भाग्य असल्याचे मत व्यक्त करत सरन्यायाधीश म्हणाले, की त्यांच्यामुळे या प्रदेशात चमत्कार घडू शकतात..२८ मार्च रोजी लेह येथे लेहचे फलोत्पादन अधिकारी कुनझांग वांगमो यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हे मत मांडले. खतासह विविध विषयांवर दोघांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी नायब राज्यपाल सक्सेना यांना उद्देशून सांगितले, "तुमचे मुख्य उद्यान अधिकारी देखील अत्यंत समर्पित आहेत. मी त्यांना नुकतेच सांगितले की, तुम्हाला असा गतिमान आणि कार्यक्षम प्रशासक मिळाला आहे, हे तुमचे मोठे भाग्य आहे."बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश म्हणाले, "तुमचे नायब राज्यपाल कार्यक्षम आहेत. त्यांना या कामाची आवड आहे. आता ते प्रशासक म्हणून येथे आल्याने खरोखर चमत्कार घडू शकतात.".CJI SuryaKant: सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देश चालवावा का? सरन्यायाधीशांना कशामुळे राग आला, म्हणाले, "ही याचिका शॉपिंग मॉलसारखी".लडाखच्या भौगोलिक आव्हानांचा उल्लेखदुसरीकडे, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी रविवारी कारगिल येथील नवीन जिल्हा न्यायालय संकुलाचे उद्घाटन केले. या प्रसंगी त्यांनी लडाखच्या भौगोलिक आव्हानांचा उल्लेख करत म्हटले की, अवघड भूप्रदेशामुळे येथील रहिवाशांना न्यायालयापर्यंत पोहोचणे अनेकदा कठीण जाते. यासाठी प्रचंड प्रयत्न आणि संयम लागतो. त्यामुळे कारगिलमध्ये न्यायिक पायाभूत सुविधांचा विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नवीन न्यायालय संकुल केवळ न्याय देण्याचे केंद्र नाही, तर प्रतिकूल परिस्थिती संविधानाच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणार नाही, याची हमी आहे. येथे न्याय उपलब्ध आणि सुलभ राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..नवीन जिल्हा न्यायालय संकुलसरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, "मला खात्री आहे की हे नवीन जिल्हा न्यायालय संकुल वाळवंटातील हिरव्यागार तुकड्यासारखे ठरेल. जिथे कोणीतरी ऐकत नाही असे वाटणारे लोक आपले विचार मांडू शकतील. जिथे समस्यांनी ग्रासलेल्यांना दिलासा मिळेल आणि अनिश्चिततेने आलेले लोक स्पष्टता व आशेने परत जातील."न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा हा लडाख दौरा शुक्रवारी अधिकृतपणे सुरू झाला. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या कारकिर्दीत केंद्रशासित प्रदेशाला दिलेली ही पहिलीच भेट आहे. लेह येथे आगमन झाल्यावर नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अरुण पल्ली यांच्यासह उच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीशांनी त्यांचे औपचारिक स्वागत केले..या दौऱ्यात सरन्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेच्या सुलभतेसाठी प्रदेशातील प्रशासकीय आणि न्यायिक यंत्रणेच्या समन्वयावर भर दिला. सक्सेना यांच्या कार्यक्षमतेची प्रशंसा करत त्यांनी लडाखच्या विकासात प्रशासनाची भूमिका किती निर्णायक असू शकते, याकडे लक्ष वेधले..CJI SuryaKant यांचा मोठा निर्णय! कोर्टातील 'काळे कोट' संपणार? नावही बदलणार, मोठा बदल लवकरच!