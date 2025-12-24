CJI Suryakant: ‘केस जिंकण्यापलीकडे काहीतरी मोठं…’ ; भारताच्या भविष्यासाठी CJI सूर्यकांतांनी वकिलांना दिला वेगळाच फॉर्म्युला

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी तरुण वकिलांना एक प्रेरणादायी आणि अनोखा संदेश दिला. मंगळवारी राजीव गांधी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाच्या (RGNUL) सातव्या दीक्षांत समारंभात बोलताना त्यांनी तरुण वकिलांना आवाहन केले की ते स्वतःला फक्त 'केस बिल्डर' न मानता 'राष्ट्र बिल्डर' मानले पाहिजेत. त्यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारला की भारतासारख्या देशात वकिलाची भूमिका काय आहे आणि ती काय असावी..CJI सूर्यकांत यांनी सांगितले की प्रत्येक पिढीला एक अपूर्ण प्रजासत्ताक वारसा मिळतो आणि त्याचे भविष्य घडवण्याची जबाबदारी त्या पिढीवर असते. आपले संविधान दगडी पुतळा नाही, तर ते एक अद्भुत ब्लूप्रिंट आहे. न्यायालये त्याचा अर्थ लावतात, संस्था त्याला रचना देतात, परंतु तरुण वकील त्याला खरे जीवन देतील, असे ते म्हणाले..कायदेशीर व्यवसाय हा राष्ट्र घडवण्याचे प्रभावी माध्यमकायदेशीर व्यवसाय हा राष्ट्र घडवण्याचे प्रभावी माध्यम असल्याचे CJI यांनी अधोरेखित केले. बहुतेकदा हा व्यवसाय खटले जिंकणे किंवा तासाभराने बिल भरणे यापुरताच मर्यादित राहतो, परंतु अशा प्रकारे राष्ट्र घडत नाही. केस बिल्डर फक्त आजच्या वादावर लक्ष केंद्रित करतो, तर राष्ट्र बिल्डर आजच्या वादाचा उद्याच्या समाजावर कसा परिणाम होईल याचा विचार करतो.भारत वेगाने आधुनिक होत असल्याचे सांगताना CJI म्हणाले की आता कायदेशीर मुद्दे पूर्वीसारखे सोपे राहिलेले नाहीत. करारांमध्ये अल्गोरिदमचा समावेश आहे, मालमत्तेमध्ये डिजिटल मालमत्ता सामील आहे आणि कुटुंबे अनेक देशांमध्ये पसरलेली आहेत. अशा जटिल परिस्थितीत वकिलांनी केवळ न्यायालयात युक्तिवाद करणे पुरेसे नाही, तर कायद्याचा अर्थ लावणे, सल्ला देणे, नवोन्मेष दाखवणे आणि मानवता जपणे आवश्यक आहे..CJI Suryakant: निवृत्तीच्या आधी न्यायाधीशांनी नेमकं काय केलं? CJI सूर्यकांत यांनी व्यक्त केली चिंता, न्यायव्यवस्थेतही भ्रष्टाचार?.प्रामाणिकपणा हा न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत पायान्यायालयीन सुधारणा आणि आधुनिकीकरणाला खरा अर्थ तेव्हाच मिळेल जेव्हा तरुण वकील तळागाळात त्यांची अंमलबजावणी करतील, असे CJI यांचे मत होते. केस बिल्डर विचारतो, "मी कसा जिंकू?" तर राष्ट्र बिल्डर विचारतो, "मी कोणती व्यवस्था मजबूत करत आहे?" असा मूलभूत फरक त्यांनी स्पष्ट केला.यशस्वी आणि दीर्घ कायदेशीर कारकिर्दीसाठी तीन महत्त्वाचे स्तंभ आवश्यक आहेत, असे सांगताना CJI म्हणाले की ते आहेत प्रामाणिकपणा, सहानुभूती आणि कुतूहल. प्रामाणिकपणा हा न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत पाया आहे, सहानुभूतीमुळे न्याय कागदावर नव्हे तर प्रत्यक्षात अंमलात येतो, तर कुतूहलामुळे कायदा बदलत्या जगाशी सुसंगत राहतो..तरुण वकिलांना तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करण्याचा सल्लाशेवटी, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तरुण वकिलांना तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करण्याचा सल्ला दिला, परंतु तंत्रज्ञान हे न्यायाचे पूरक असले पाहिजे, त्याचा पर्याय नाही, असा इशारा दिला. हा संदेश तरुण वकिलांसाठी केवळ प्रेरणादायीच नव्हे तर कायदेशीर व्यवसायाच्या व्यापक जबाबदारीची आठवण करून देणारा ठरला..Supreme Court: जंगलावर कुणाचा डोळा? CJI Suryakant यांच्या संतापानंतर राज्य सरकार अडचणीत, वनजमिनीवर हात टाकणाऱ्यांची आता खैर नाही?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.