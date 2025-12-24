देश

CJI Suryakant: ‘केस जिंकण्यापलीकडे काहीतरी मोठं…’ ; भारताच्या भविष्यासाठी CJI सूर्यकांतांनी वकिलांना दिला वेगळाच फॉर्म्युला

CJI Justice Suryakant’s Vision: खटले जिंकण्यापेक्षा समाज घडवण्याची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची; तरुण वकिलांना CJI सूर्यकांत यांचे स्पष्ट मार्गदर्शन
CJI Suryakant

CJI Suryakant

esakal

Sandip Kapde
Updated on

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी तरुण वकिलांना एक प्रेरणादायी आणि अनोखा संदेश दिला. मंगळवारी राजीव गांधी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाच्या (RGNUL) सातव्या दीक्षांत समारंभात बोलताना त्यांनी तरुण वकिलांना आवाहन केले की ते स्वतःला फक्त 'केस बिल्डर' न मानता 'राष्ट्र बिल्डर' मानले पाहिजेत. त्यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारला की भारतासारख्या देशात वकिलाची भूमिका काय आहे आणि ती काय असावी.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Supreme Court Of India
Supreme Court Judges

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com