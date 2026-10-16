Delhi Protest High Drama : 'तिरंगा मार्च' सुरू होण्यापूर्वी अवघ्या १० मिनिटे आधी मोठी कारवाई! सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपकेंना दिल्ली पोलिसांकडून पुन्हा ताब्यात

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या संघर्षात पुन्हा एकदा मोठे नाट्य रंगले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी कॅनॉट प्लेस येथे पुकारलेला ‘लहरा दो तिरंगा’ मोर्चा सुरू होण्याच्या अवघ्या १० मिनिटे आधी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना पुन्हा एकदा ताब्यात घेतले आहे. या अनपेक्षित आणि वेगवान कारवाईमुळे कॅनॉट प्लेस परिसरात प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मोर्चाच्या १० मिनिटे आधी पोलिसांची कारवाईसीजेपीच्या वतीने आज (ता. १६ ऑक्टोबर) संध्याकाळी ५ वाजता कॅनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये 'लहरा दो तिरंगा' या पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. मोर्चासाठी कार्यकर्ते जमा होण्यास सुरुवात झाली असतानाच, संध्याकाळी ४:५० च्या सुमारास दिल्ली पोलिसांच्या पथकाने अभिजीत दिपके यांना रोखले आणि थेट ताब्यात घेतले. पोलिसांनी यापूर्वीच त्यांना नोटीस बजावून या परिसरात मोर्चा काढण्यास परवानगी नाकारली होती; तरीही आंदोलक मोर्चा काढण्यावर ठाम असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत पोलिसांनी ही कारवाई केली..कॅनॉट प्लेसला छावणीचे रूप; ड्रोनद्वारे पाळतया आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीतील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून ६ हजारांहून अधिक पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. सेंट्रल पार्क परिसराची नाकेबंदी करण्यात आली असून गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर केला जात आहे. .दरम्यान, "आम्ही हातात केवळ राष्ट्रध्वज घेऊन शांततापूर्ण मार्गाने मोर्चा काढत असताना पोलिसांनी दडपशाही केली आहे," असा संताप सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला असून, दिपकेंच्या अटकेनंतरही कार्यकर्ते घोषणाबाजी करत ठाम राहिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.