CJP च्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ; जंतरमंतर आंदोलन प्रकरणी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना न्यायालयीन धक्का!

मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील आंदोलनामुळे वादात सापडलेल्या 'कॉकरोच जनता पक्षाच्या' (CJP) अडचणी वाढल्या असून, पक्षाच्या दोन प्रमुख नेत्यांना मोठा झटका बसला आहे. जंतरमंतर येथील निदर्शनादरम्यान गजाआड गेलेल्या या नेत्यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे.. या संपूर्ण प्रकरणातन्यायालयीन कोठडीत आणखी दोन दिवसांची भरमुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत जंतरमंतरवर आंदोलन करणारे CJP नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्या कोठडीत दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. आता त्यांना २१ ऑक्टोबरपर्यंत कोठडीतच काढावे लागणार आहेत..विशेष न्यायालयात हजरया दोन्ही नेत्यांना सोमवारी तिहार कारागृहातून थेट मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यातील विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEM) न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले, जिथे हा निर्णय सुनावण्यात आला..Bishnoi Gang Update : टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणानंतर मोठी खळबळ; लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या निशाण्यावर होते 'हे' काँग्रेसचे माजी आमदार!.सुटकेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या समर्थकांना धक्काहे दोन्ही नेते १४ ऑक्टोबरपासूनच तुरुंगात आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया आणि जामीनदारांच्या कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे रविवारी होणारी त्यांची सुटका टळली होती, ज्यामुळे समर्थकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे..आंदोलनामागचे नेमके कारणमुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकना विरोधात या नेत्यांनी जंतरमंतरवरील प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करून कुलूप बंद दरवाजे ओलांडल्याचा आरोप आहे. याच प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.