देश

CJP च्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ; जंतरमंतर आंदोलन प्रकरणी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना न्यायालयीन धक्का!

मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील आंदोलनामुळे कारवाई; जामीन प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे सुटका टळल्याने समर्थकांमध्ये नाराजी.
Custody of CJP Leaders Ashutosh Ranka and Saurav Das Extended

Custody of CJP Leaders Ashutosh Ranka and Saurav Das Extended

Sakal

विनयन वाघमारे
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मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील आंदोलनामुळे वादात सापडलेल्या 'कॉकरोच जनता पक्षाच्या' (CJP) अडचणी वाढल्या असून, पक्षाच्या दोन प्रमुख नेत्यांना मोठा झटका बसला आहे. जंतरमंतर येथील निदर्शनादरम्यान गजाआड गेलेल्या या नेत्यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे.

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