CJP नेत्यांचा मोठा विजय! आंदोलनाला वेग; अखेर अभिजीत दिपके यांच्यासह तिघांची सुटका, आता सर्वोच्च न्यायालयात काय घडणार?

दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीत पोहोचलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) तीन नेत्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिल्लीतील कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले आहेत. अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका अशी या नेत्यांची नावे आहेत. पक्षाच्या कायदेविषयक विभागाच्या प्रमुख रत्ना सिंह यांनी ही माहिती दिली..या तिन्ही नेत्यांना दिल्ली पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्यांना दिल्ली कॅन्ट परिसरातील दक्षिण-पश्चिम जिल्ह्याच्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिल्याने या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे..विमानातून उतरताच पोलिसांनी घेतले होते ताब्यातमिळालेल्या माहितीनुसार, CJP चे हे तीन नेते आदल्या दिवशी विमानाने दिल्लीला पोहोचले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी ते राजधानीत आले होते. मात्र, विमानातून उतरल्यानंतर लगेचच दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याविरोधात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मधील कलम १२६ आणि कलम १७० अंतर्गत कारवाई करण्यात आली..कलम १२६ नुसार, शांतता भंग होण्याची किंवा सार्वजनिक शांतता बिघडण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तीला कार्यकारी दंडाधिकारी शांतता राखण्यासाठी हमीपत्र देण्यास सांगू शकतात. या तरतुदीनुसार संबंधित व्यक्तीकडून जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी शांतता राखण्याचा बाँड घेतला जाऊ शकतो. ही प्रतिबंधात्मक स्वरूपाची कारवाई आहे.तर कलम १७० अंतर्गत दखलपात्र गुन्हा रोखण्यासाठी अन्य उपाय प्रभावी ठरणार नसल्यास, असा गुन्हा करण्याची तयारी करत असल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तीला पोलिस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात. या तरतुदीनुसार अन्य कायद्यांतर्गत पुढील कोठडीची परवानगी नसल्यास ताबा २४ तासांपर्यंत मर्यादित असतो..CJP आंदोलनातील धरपकडीची संयुक्त राष्ट्रांकडून दखल; आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याबद्दल चिंता व्यक्त, भारताचे प्रत्युत्तर!.दिल्लीत अडीच हजारांहून अधिक आंदोलक ताब्यातदिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी राजधानीत जवळपास २,५०० आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. आंदोलनाच्या दिवसापूर्वी रात्रीपासूनच राष्ट्रीय राजधानीच्या विविध भागांत प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू होती. या मोहिमेत सुमारे एक हजार व्यक्तींना आधीच ताब्यात घेण्यात आले होते. शनिवारी ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांची संख्या याव्यतिरिक्त असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..सर्वोच्च न्यायालयातही आज सुनावणीदरम्यान, दिल्ली पोलिसांकडून नेते, माजी मुख्यमंत्री, विद्यार्थी, तरुण, पत्रकार, वकील आणि इतर व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेण्यात आल्याच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याच्या अधिकाराच्या दृष्टीने या कारवाईची तपासणी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आज विशेष बैठक घेणार आहे..याशिवाय, आंदोलकांना राजधानीत एकत्र येण्यापासून रोखण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद केल्याच्या आरोपावरून दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे.दुसरीकडे, CJP च्या कायदेविषयक विभागाच्या प्रमुख रत्ना सिंह यांनी कथित बेकायदेशीर ताब्याविरोधात पोलिसांवर एफआयआर दाखल करण्याची आणि तातडीने सुटका करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र, दिल्लीतील न्यायालयाने आदल्या दिवशी त्यांची याचिका फेटाळली होती..Kapil Sibal on Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयावरच प्रश्नचिन्ह! कपिल सिब्बल स्पष्टच बोलले; "आता कोर्टात जाण्यात अर्थ नाही, विश्वास उडाला!".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.