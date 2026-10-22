CJP Leaders Bail Update : सौरव दास, आशुतोष रांका यांची तुरुंगातून सुटका; मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात CJP पुन्हा आक्रमक

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात मोहीम उघडणाऱ्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) प्रमुख कार्यकर्त्यांची सात दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर अखेर सुटका झाली आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयाने सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची मुक्तता केली. तुरुंगाबाहेर येताच या संघटनेने निवडणूक आयोगाविरोधातील आपला संघर्ष थांबवणार नसून तो अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत..यापूर्वी या दोघांच्या न्यायालयीन कोठडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तातडीने हस्तक्षेप करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर, बुधवारी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी दोघांच्या सुटकेचा निर्णय दिला..शिक्षकांचा नेता... पण स्वतः कधी शाळेत गेला नाही तरी चालतो! जाणून घ्या... संविधानाचा अजब खेळ.९ दिवसांनंतर दास यांची पोस्ट; निवडणूक आयुक्तांवर पुन्हा थेट निशाणातुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर सौरव दास यांनी तब्बल नऊ दिवसांनी ‘एक्स’वर (ट्विटर) आपली पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली. “ज्ञानूला जावेच लागेल” (Gyanu has to go) अशी एका ओळीची रोखठोक पोस्ट करत त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आपला रोख कायम असल्याचे दाखवून दिले. .संघटनेचे राष्ट्रीय संयोजक अभिजित दीपके यांनी प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओत दास आणि रांका हे दोघेही दिसत असून, ‘भारत माता की जय’ आणि ‘इन्किलाब जिंदाबाद’च्या घोषणा देत ज्ञानेश कुमार यांनी पद सोडलेच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे..मतदार vs उमेदवार: विधान परिषदेचा डोके चक्रावून टाकणारा कायदेशीर पेच!.आंदोलनाची पुढील दिशा लवकरच; अटकेच्या कारवाईवर दीपके यांचा आक्षेपसंघटनेची पुढील रणनीती लवकरच जाहीर केली जाईल, अशी माहिती अभिजित दीपके यांनी दिली. “गेल्या काही दिवसांत कार्यकर्त्यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. .मात्र, अशा कोणत्याही दबावाला आम्ही बळी पडणार नाही. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून आंदोलनाचा पुढचा टप्पा काय असेल, हे निश्चित केले जाईल,” असे दीपके यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयुक्तांविरोधात CJP ने सुरू केलेल्या या संघर्षाचे पुढील पाऊल काय असेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.