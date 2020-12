सीरम, भारत बायोटेकच्या लशीला परवानगी नाकारली? आरोग्य मंत्रालयाने केला खुलासा

emergency use authorisation of vaccine कोरोनावरील लशीच्या तात्काळ वापराच्या परवानगीसाठी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेकनं केलेला अर्ज फेटाळण्यात आल्याचे वृत्त केंद्रीय आरोग्य विभागाने फेटाळले आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी लशीच्या वापरासाठी केलेला अर्ज अपूऱ्या डेटामुळे नाकारण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले होते. यावर आरोग्य मंत्रालयाने प्रतिक्रिया दिली आहे. एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, दोन्ही कंपन्यांसंदर्भात असा कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे स्पष्टीकरण आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहे. CDSCO च्या समितीने बुधवारी फायझर, सीरम आणि भारत बायोटेकच्या अर्जाचा आढावा घेतला. लशीच्या सुरक्षितता आणि परिणामकारकतेबद्दल पुरेसा डाटा न दिल्याने सीरम आणि भारत बायोटेक दोन्ही कंपन्यांना अधिक डाटा देण्यासंदर्भात सांगण्यात आल्याचे समजते. हे वृत्त समोर आल्यानंतर दोन्ही कंपन्यांचा अर्ज नाकारल्याचे वृत्त समोर आले होते. पहिली लस नव्वदीतील आजींना; ब्रिटनमध्ये लसीकरणास सुरुवात डाटा अपूरा असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले याचा अर्थ परवानगी नाकारली असा होत नाही, असे CDSCO च्या समितीच्या सूत्रांनी म्हटले आहे. समितीसमोर कंपनीकडून पुन्हा डाटा दिला जाईल. याशिवाय ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीजीसीआय) यावर अंतिम निर्णय घेत असते. भारतात लशीच्या वापराला परवानगी देण्यासाठी मागील काही दिवसांत तीन कंपन्यांनी डीसीजीआयकडे अर्ज केले होते. यात सीरम, भारत बायोटेक आणि फायझर या तीन कंपन्यांचा समावेश होता. या कंपन्यापैकी कोणत्या कंपनीची लस भारतात पहिल्यांदा उपलब्ध होणार याची चर्चाही सुरु आहे. सीरमचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी देशात पहिल्यांदा लस उपलब्ध करुन देऊ, असा विश्वास यापूर्वी व्यक्त केला होता.

