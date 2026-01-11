SSC Paper Leak News: खळबळ! दहावी पूर्व परीक्षेचा पेपर फुटल्याची चर्चा?, समाज विज्ञानचा पेपर सोशल मीडियावर व्हायरल

SSC Paper Leak News : दहावीच्या शनिवारी झालेल्या पूर्व परीक्षेचा समाज विज्ञान विषयाचा पेपर बेळगाव गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या एका शाळेत प्रश्नपत्रिका फुटल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे परीक्षेला सुरुवात होण्यापूर्वीच सोशल मीडियावर समाज विज्ञान विषयाची प्रश्नपत्रिका व्हायरल झाल्याबद्दलची चौकशी शिक्षण खात्याने सुरू केली आहे. .शहरातील एका केंद्रातून प्रश्नपत्रिका बाहेर पडून ती सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांची चिंता वाढली आहे. इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून ही प्रश्नपत्रिका व्हायरल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाबाबत अद्याप परीक्षा मंडळाकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी व्यक्तींना तत्काळ अटक करावी, अशी मागणी शिक्षण खात्याकडे जोर धरू लागली आहे..दहावीची मुख्य परीक्षा जवळ येत असताना काही समाजकंटक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बनावट प्रश्नपत्रिका लीक करण्याचे आमिष दाखवून विद्यार्थ्यांची फसवणूक करत आहेत. काही ठिकाणी १०० रुपयांच्या मोबदल्यात बनावट प्रश्नपत्रिका विकल्या जात असल्याचा संशय आहे.या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने पालक आणि विद्यार्थ्यांना अफवांवर विश्वास ठेवू नये, तसेच फक्त अधिकृत माहितीलाच महत्त्व द्यावे, असे आवाहन केले आहे. या फसवणूकप्रकरणी संबंधितांविरोधात चौकशी करून तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..Belgaum Theft : बसप्रवास पडला १८ लाखांचा; गर्दीचा फायदा घेत प्रवासी महिलेचे सोन्याचे दागिने चोरले; बेळगावमध्ये खळबळ!.पोलिसांत तक्रार दाखलपेपरफुटीसंदर्भात बेळगाव तालुका गटशिक्षणाधिकारी अंजनेय यांनी ‘डेल्टा एसएसएलसी ०७.२’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मबाबत तक्रार दाखल केली आहे. या प्लॅटफॉर्मवर सातत्याने चुकीची माहिती देऊन विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यात येत आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली असून, याबाबतची चौकशी सुरू केली आहे.समाजविज्ञान विषयाची प्रश्नपत्रिका फुटल्याची माहिती मिळाली आहे, याबाबत योग्य ती चौकशी करून कारवाई केली जाईल. अधिकृत माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.- लीलावती हिरेमठ, जिल्हा शिक्षणाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.