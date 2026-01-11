देश

SSC Paper Leak News: खळबळ! दहावी पूर्व परीक्षेचा पेपर फुटल्याची चर्चा?, समाज विज्ञानचा पेपर सोशल मीडियावर व्हायरल

Class 10 Pre Exam Paper Leak : दहावी पूर्व परीक्षेतील समाजशास्त्र विषयाचा प्रश्नपत्रिका सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने पेपर फुटल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

SSC Paper Leak News : दहावीच्या शनिवारी झालेल्या पूर्व परीक्षेचा समाज विज्ञान विषयाचा पेपर बेळगाव गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या एका शाळेत प्रश्‍नपत्रिका फुटल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे परीक्षेला सुरुवात होण्यापूर्वीच सोशल मीडियावर समाज विज्ञान विषयाची प्रश्नपत्रिका व्हायरल झाल्याबद्दलची चौकशी शिक्षण खात्याने सुरू केली आहे.

