बारावी पास आणि बीए झालेल्या तरुणांनी केली सिजेरियन शस्त्रक्रिया, महिलेचा मृत्यू

उत्तर प्रदेशातील आंबेडकरनगर इथं एका खासगी रुग्णालयात बारावीत शिकणारा विद्यार्थी आणि बीए झालेल्या तरुणाने एका महिलेची सिजेरियन डिलीवरी केली. मात्र यात महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. चौकशीत समोर आलं की, रुग्णालयात हा प्रकार पहिल्यांदाच घडला नाहीय. तसंच गेल्या पाच वर्षांपासून कोणत्याही नोंदणीशिवाय हे सुरू होतं. ६ फेब्रुवारीला महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर कुटुंबियांनी गोंधळ घातला. त्यानंतर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, योगेश वर्मा हा बीए ग्रॅज्युएट आहे तर १९ वर्षीय शुभम विश्वकर्मा याचं बारावीचं शिक्षण झालंय. आंबेडकरनगरमधल्या प्रियंका संदीप शर्माला कुटुंबियांनी पाच फेब्रुवारीला प्रसूतीवेदना सुरू झाल्यानं नवजीवन क्लिनिकमध्ये दाखल केलं होतं. सिजेरियनद्वारे प्रसूती क्लिनिकमध्ये करण्यात आली. मात्र योग्य पद्धतीने सिजेरियन न झाल्यानं रक्तस्राव जास्त होऊन प्रियंकाचा मृत्यू झाला..१० मिनिटात मृत्यू, बेडकाच्या विषाचा वापर; नवाल्नींच्या मृत्यू प्रकरणी ब्रिटनसह ५ युरोपीय देशांचा दावा.सिजेरियननंतर प्रियंकाच्या मृत्यूमुळे कुटुंबियांनी रुग्णालयात गोंधळ घातला. नवजीवन क्लिनिकसमोर तिचा मृतदेह ठेवत डॉक्टरांवर बेजबाबदारपणाचा आरोप केला. या प्रकरणी पोलिसांनी हत्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केलाय. तर आरोग्य विभागाकडून रुग्णालय सील करून कारवाई केली जात आहे. कोणत्याही नोंदणीशिवाय आणि डिग्रीशिवाय दवाखाना सुरू होता अशी माहिती समोर आलीय..पोलिसांनी या प्रकरणी मालीपूरमधील योगेश यादव आणि शुभम विश्वकर्मा यांना अटक केलीय. चौकशीत योगेशने शुभमसोबत मिळून सिजेरियन शस्त्रक्रिया केल्याचं मान्य केलंय. पोलिसांनी दोघांना अटक करून न्यायालयात हजर केलं. यानंतर दोघांनाही न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. एका आरोपीचे वडील हे सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात वॉर्डबॉय म्हणून काम करत होते. त्यावेळी वडिलांसोबत राहून योगेश गोळ्या औषधं द्यायला शिकला होता..