Student End Life : गृहपाठ न केल्याने २० रुपयांचा दंड; आठवीतील विद्यार्थिनीने चिठ्ठी लिहून उचललं टोकाचं पाऊल, नोटमध्ये नेमकं काय?

class 8 student death : कर्नाटकमधील बेंगळुरूजवळील अनेकल येथे आठवीत शिकणाऱ्या १३ वर्षीय विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गृहपाठ पूर्ण न केल्यामुळे शाळेकडून २० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता. तसेच शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी) देण्याची धमकी दिल्याचा आरोप विद्यार्थिनीने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या कथित सुसाइड नोटमध्ये केला आहे..माहितीनुसार, अनेकल परिसरातील या विद्यार्थिनीने आत्महत्या करण्यापूर्वी एक कथित सुसाइड नोट लिहून ठेवली होती. त्यामध्ये तिने गृहपाठ पूर्ण न केल्यामुळे एका शिक्षिकेने तिची शिक्षा केली, २० रुपयांचा दंड भरण्यास सांगितले आणि टीसी देण्याची धमकी दिल्याचा उल्लेख केला आहे..मधुश्री नावाच्या या विद्यार्थिनीने सुसाइड नोटमध्ये, शाळेत झालेला अपमान आणि सततचा मानसिक त्रास यामुळे आपण अत्यंत तणावात गेलो असून त्यामुळेच हे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे नमूद केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे..दरम्यान, विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांनीही शाळेतील काही शिक्षकांकडून तिचा छळ करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणातील जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..Karnataka Police: मुख्यमंत्र्यांच्या बंदोबस्तादरम्यान धक्कादायक घटना; पोलिस कॉन्स्टेबलचा गोळी लागून मृत्यू, पोलिस दलाला धक्का!.या घटनेप्रकरणी सूर्यनगर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद (Unnatural Death Report) केली असून सुसाइड नोटमधील आरोप आणि कुटुंबीयांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून आत्महत्येमागील नेमके कारण शोधण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.