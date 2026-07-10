देश

Student End Life : गृहपाठ न केल्याने २० रुपयांचा दंड; आठवीतील विद्यार्थिनीने चिठ्ठी लिहून उचललं टोकाचं पाऊल, नोटमध्ये नेमकं काय?

school punishment controversy : गृहपाठ न केल्याने २० रुपयांचा दंड झाल्यानंतर आठवीतील विद्यार्थिनीने टोकाचं पाऊल उचलल्याचा आरोप. सुसाइड नोटमधील मजकुराची पोलिसांकडून चौकशी सुरू.
Student End Life school punishment controversy

Student End Life school punishment controversy

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

class 8 student death : कर्नाटकमधील बेंगळुरूजवळील अनेकल येथे आठवीत शिकणाऱ्या १३ वर्षीय विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गृहपाठ पूर्ण न केल्यामुळे शाळेकडून २० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता. तसेच शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी) देण्याची धमकी दिल्याचा आरोप विद्यार्थिनीने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या कथित सुसाइड नोटमध्ये केला आहे.

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