Himachal Cloud Burst: हिमाचलला ढगफुटी; शेतीचे नुकसान, जीवितहानी नाही,असंख्य वाहने मातीच्या ढिगाऱ्याखाली

शिमला : हिमाचल प्रदेशातील बिलासपूर जिल्ह्यात शनिवारी पहाटे झालेल्या ढगफुटीमुळे मोठे नुकसान झाले. अनेक वाहने माती व दगडांच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. शेतीमाल आणि पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती आहे..गुत्राहान या नयनादेवी विधानसभा मतदारसंघातील गावात पहाटे सुमारे तीन वाजता ही ढगफुटी झाली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, पाण्याच्या जोरदार लोंढ्यासोबत आलेला गाळ व दगड शेतजमिनीत सर्वत्र साचला. काश्मीर सिंग या स्थानिक शेतकऱ्याने सांगितले की, त्यांच्या शेतजमिनी व पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. .बिलासपूरचे जिल्हाधिकारी राहुल कुमार यांनी सांगितले, की या आपत्तीत चार वाहने मातीखाली गाडली गेली आहेत. शेतीच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण सुरू असून अहवाल आल्यानंतर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येईल. माहिती मिळताच प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी ढिगारा हटवण्याचे काम सुरू केले आहे..दरम्यान, चंबा जिल्ह्यातील भटियात विधानसभा मतदारसंघातील मामल व कमलरी गावांमध्येही पाणी व गाळ शिरल्याने काही घरांचे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. राजधानी सिमलामध्ये दाट धुक्यामुळे दृश्यमानता केवळ काही मीटरवर आली होती. त्यामुळे वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. स्थानिक हवामान खात्याने शनिवारी व रविवारी राज्यातील काही भागांत मुसळधार पावसाचा 'येलो अलर्ट' दिला आहे. शुक्रवार सायंकाळपासूनच राज्याच्या अनेक भागांत हलका ते मध्यम पाऊस कोसळत आहे..Mangalwedha Rain : मंगळवेढ्यात सततच्या पावसाने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली.पालमपूरमध्ये ८६ मिमी, मुरारी देवी येथे ६९.२ मिमी, कांग्रा ५८.२ मिमी, जोगिंद्रनगर ४५ मिमी, आघर १६.८ मिमी, नयना देवी १६.६ मिमी, धर्मशाळा १४.८ मिमी आणि मंडी येथे १३.६ मिमी पाऊस नोंदवला गेला आहे. पावसामुळे राज्यातील तब्बल ५७७ रस्ते बंद झाले आहेत. वीज यंत्रणांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यातील एकूण नुकसानीचा आकडा तब्बल चार हजार ४६५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.