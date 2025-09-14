देश

Himachal Cloud Burst: हिमाचलला ढगफुटी; शेतीचे नुकसान, जीवितहानी नाही,असंख्य वाहने मातीच्या ढिगाऱ्याखाली

Bilaspur Disaster: हिमाचल प्रदेशातील बिलासपूर जिल्ह्यात ढगफुटी होऊन मोठे नुकसान झाले. अनेक वाहने मातीखाली गाडली गेली असून शेतजमिनी व पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने जीवितहानी टळली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
शिमला : हिमाचल प्रदेशातील बिलासपूर जिल्ह्यात शनिवारी पहाटे झालेल्या ढगफुटीमुळे मोठे नुकसान झाले. अनेक वाहने माती व दगडांच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. शेतीमाल आणि पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती आहे.

