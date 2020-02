मलेनिया ट्रम्प यांच्या कार्यक्रमाचे केजरीवालांना निमंत्रणच नाही

अहमदाबाद : अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प या त्यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान राजधानी दिल्लीतील शाळांना भेट देत तेथील 'हॅप्पीनेस क्लास'ची माहिती घेणार आहेत. दक्षिण दिल्लीतील शाळेला मेलानिया भेट देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या भेटीदरम्यान त्या साधारणपणे तासभर शाळकरी मुलांबरोबर असतील. यावेळी दिल्लीचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे मेलानिया यांचे खास स्वागत करतील, अशी माहिती यापूर्वी देण्यात आली होती, मात्र केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना आमंत्रणच नसल्याचे आज स्पष्ट झाले. त्यामुळे आता केजरीवाल मेलानिया यांच्या स्वागतासाठी जाणार की नाही अशी शंका उपस्थित होत आहे.

Delhi Govt Sources: Names of CM Arvind Kejriwal and Deputy CM Manish Sisodia dropped from the school event where Melania Trump is scheduled to visit.

Delhi Govt Sources claim both were to attend the programme since the school comes under Delhi Govt pic.twitter.com/Vulos5SCeh

— ANI (@ANI) February 22, 2020