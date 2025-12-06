देश

Economy: उत्तराखंडमध्ये 'हर्बल इकॉनॉमी'ला मिळणार चालना; सीएम धामींकडून क्लस्टर निर्मिती आणि मार्केटिंगवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश

Uttarakhand Herbal Economy: उत्तराखंडमध्ये हर्बल इकॉनॉमीला चालना देण्यासाठी सीएम धामी यांनी क्लस्टर निर्मिती, मार्केटिंग आणि व्हॅल्यू ॲडिशनवर विशेष भर दिला आहे. ग्रामीण पातळीवर क्लस्टर तयार झाल्यास शेतकऱ्यांना आणि महिलांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तराखंड सरकारने राज्याच्या विशाल हर्बल (वनौषधी) संपदेचा फायदा घेण्यासाठी आणि याला एका मजबूत 'हर्बल इकॉनॉमी' मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सचिवालयात जडीबुटी सल्लागार समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले आणि अधिकाऱ्यांना या क्षेत्रात इनोवेशन , व्हॅल्यू ॲडिशन आणि मार्केटिंग यावर विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले.

