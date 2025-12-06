Economy: उत्तराखंडमध्ये 'हर्बल इकॉनॉमी'ला मिळणार चालना; सीएम धामींकडून क्लस्टर निर्मिती आणि मार्केटिंगवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश

उत्तराखंड सरकारने राज्याच्या विशाल हर्बल (वनौषधी) संपदेचा फायदा घेण्यासाठी आणि याला एका मजबूत 'हर्बल इकॉनॉमी' मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सचिवालयात जडीबुटी सल्लागार समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले आणि अधिकाऱ्यांना या क्षेत्रात इनोवेशन , व्हॅल्यू ॲडिशन आणि मार्केटिंग यावर विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले..मुख्यमंत्री म्हणाले की, हिमालयीन क्षेत्र हे नैसर्गिक हर्बल संपदेचे केंद्र आहे आणि त्याच्या अपार क्षमता लक्षात घेता मजबूत हर्बल अर्थव्यवस्था विकसित करणे, ही सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यांनी अधिकाऱ्यांना या दिशेने एकत्रितपणे काम करण्याचे निर्देश दिले..Devendra Fadnavis : एक पत्र मुख्यमंत्र्यांना....इतर राज्यांच्या 'उत्तम पद्धतीं'चा होणार अभ्याससीएम धामी यांनी जडीबुटी आणि ॲरोमा (सुगंध) सेक्टरमध्ये देशातील दोन अग्रणी राज्यांच्या 'उत्तम पद्धतीं'चा (Best Practices) अभ्यास करण्यासाठी एक तज्ज्ञ टीम पाठवण्याचे निर्देश दिले. या अभ्यासातून मिळालेले नवाचार उत्तराखंडमध्येही प्रभावीपणे लागू केले जातील, असे त्यांनी सांगितले..हर्बल क्षेत्राचा टर्नओव्हर वाढवण्यासाठी संशोधन, उत्पादन, विपणन आणि ब्रँडिंगवर एकाच वेळी काम करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला..गावांमध्ये बनणार क्लस्टर; शेतकऱ्यांचा फायदामुख्यमंत्री धामी यांनी ग्रामीण स्तरावर हर्बल क्षेत्राला व्यवस्थित करण्यासाठी गावांमध्ये क्लस्टर तयार करून काम करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा जास्तीत जास्त लाभ मिळेल, स्थानिक स्तरावर स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील आणि महिलांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल..या कामात पंतनगर विद्यापीठाचे सहकार्य घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले, जेणेकरून हर्बल उत्पादनांचे व्हॅल्यू ॲडिशन, प्रक्रिया (Processing) आणि प्रशिक्षणाची योग्य व्यवस्था सुनिश्चित होईल..जंगली जनावरांपासून पीक संरक्षणावर जोरबैठकीत जंगली जनावरे, विशेषत: अस्वल (Bear), यांच्यामुळे पिके आणि जनजीवनाचे होणारे नुकसान हा मुद्दाही उपस्थित झाला. मुख्यमंत्र्यांनी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कृषी आणि वन विभागाच्या संयुक्त टीम्स प्रभावित क्षेत्रांमध्ये पाठवण्याचे निर्देश दिले. या टीम्स स्थानिक लोकांना पीक संरक्षण आणि सुरक्षा उपायांबद्दल जागृत करतील..Leopard Sex Video : बिबट्या प्रायव्हेट काम करत असताना अचानक समोरून बस आली अन्, व्हायरल व्हिडिओ पाहून तुम्हीही म्हणाल....यावेळी जडीबुटी संशोधन आणि विकास संस्थेचे संचालक डॉ. अभिषेक त्रिपाठी यांनी संस्थेकडून सुरू असलेले संशोधन, दुर्मिळ औषधी प्रजातींचे संरक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर विस्तृत सादरीकरण केले. बैठकीला कृषी मंत्री गणेश जोशी आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.