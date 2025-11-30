देश

'विश्वरंग-२०२५' महोत्सवात सीएम डॉ. यादव: 'भाषा आणि संस्कृती एकमेकांना पूरक!

साहित्य आणि कलेच्या सर्वात मोठ्या उत्सवात मुख्यमंत्री शुक्रवारी देश-विदेशातून आलेल्या साहित्यकार, कलाकार आणि तरुणांना संबोधित करत होते.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी 'विश्वरंग–२०२५ टागोर आंतरराष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव'मध्ये बोलताना सांगितले की, भाषा आणि संस्कृती या एकमेकांच्या सहज पूरक (Complementary) आहेत. संस्कृती, भाषेला तो कथा-बीज देते, ज्यातून लोक-साहित्यापासून वैश्विक साहित्य जन्माला येते. तर भाषा, संस्कृतीला अशी अभिव्यक्ती देते, ज्यामुळे परंपरा पिढ्यानपिढ्या सुरक्षित राहतात.

