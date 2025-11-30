'विश्वरंग-२०२५' महोत्सवात सीएम डॉ. यादव: 'भाषा आणि संस्कृती एकमेकांना पूरक!

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी 'विश्वरंग–२०२५ टागोर आंतरराष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव'मध्ये बोलताना सांगितले की, भाषा आणि संस्कृती या एकमेकांच्या सहज पूरक (Complementary) आहेत. संस्कृती, भाषेला तो कथा-बीज देते, ज्यातून लोक-साहित्यापासून वैश्विक साहित्य जन्माला येते. तर भाषा, संस्कृतीला अशी अभिव्यक्ती देते, ज्यामुळे परंपरा पिढ्यानपिढ्या सुरक्षित राहतात..रवींद्र भवन येथे आयोजित या साहित्य आणि कलेच्या सर्वात मोठ्या उत्सवात मुख्यमंत्री शुक्रवारी देश-विदेशातून आलेल्या साहित्यकार, कलाकार आणि तरुणांना संबोधित करत होते. त्यांनी सर्वांचे मध्यप्रदेशच्या भूमीवर स्वागत केले..मुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणाले की, साहित्याचा एकच रंग असतो, तो म्हणजे राग आणि आनंदाचा.त्यांनी हिंदी भाषेला खऱ्या अर्थाने लोकभाषा म्हटले. "हिंदी ही आपल्या माथ्याची बिंदी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपली हिंदी आज जागतिक स्तरावर भारताची ओळख बनत आहे."आपली संस्कृती कधीही 'अधिसत्ता' (Dominance) मानत नाही, तर ती नेहमी 'प्रभुसत्ता' आणि 'लोक बंधुत्वा' ची भावना ठेवते. 'जगा आणि जगू द्या' या पवित्र भावनेने आपली संस्कृती ओतप्रोत आहे, म्हणूनच तिची जगभर वेगळी ओळख आहे..भोपाळ बनले जागतिक संवादाचे केंद्रमुख्यमंत्री म्हणाले की, मध्यप्रदेशची सृजनात्मक आणि कलात्मक भूमी हिंदी भाषा आणि भारतीय संस्कृतीला जोडणारा सेतू बनली आहे. "आपले भोपाळ आता भारतीय संस्कृती, भारतीय भाषा चेतना आणि जागतिक साहित्यिक संवादाचे केंद्र बनले आहे," असे त्यांनी सांगितले. या महोत्सवात अनेक देशांचे प्रतिनिधी, साहित्यकार, कलाकार सहभागी झाले आहेत..साहित्य म्हणजे दीर्घ साधनामुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी साहित्य आणि कलेला 'समाजाचा आरसा' (दर्पण) म्हटले. साहित्य हे खऱ्या अर्थाने एक दीर्घ साधना आहे आणि साहित्यकार एक प्रयोगधर्मी साधक आहे. ते म्हणाले की, रवींद्रनाथ टागोर यांची विचारधारा आणि त्यांची वैश्विक दृष्टी आजही जगात संवाद, सलोखा आणि माणुसकीचा संदेश देते.'विश्वरंग–२०२५' सारखे व्यासपीठ साहित्य, कला, संगीत आणि संस्कृतीला जोडण्याचे माध्यम आहे. हे आयोजन आपल्या समृद्ध देशी कला आणि संस्कृतीचे पोषण करते आणि साहित्यिक विविधतेतही एकात्मतेचा संदेश देते..सात वर्षांत ७० देशांपर्यंत पोहोचला 'विश्वरंग'विश्वरंग फांउडेशनचे संस्थापक आणि रवींद्रनाथ टॅगोर युनिव्हर्सिटीचे कुलाधिपती डॉ. संतोष चौबे यांनी सांगितले की, या महोत्सवाची सुरुवात भोपाळमधून झाली. २०१७ मध्ये पहिल्या आयोजनात केवळ १६ देश सहभागी होते, पण आता ही सातवी आवृत्ती असून, यात ७० हून अधिक देश सहभाग घेत आहेत. यावर्षी ४० देशांचे ७० हून अधिक साहित्यकार आणि पत्रकार आले आहेत, तर १००० हून अधिक अतिथींनी सहभाग घेतला आहे..या महोत्सवात -१०० हून अधिक हिंदी पुस्तकांचे विमोचन केले जाईल.'श्रीकृष्ण लीला' मंचन आकर्षणाचे केंद्र आहे.हा आयोजन तरुणांना कौशल्य विकास आणि रोजगार मिळवण्यासही मदत करत आहे.'आंतरराष्ट्रीय हिंदी ऑलिम्पियाड'मध्ये १ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला.डॉ. चौबे यांनी आनंद व्यक्त केला की, आता विश्वरंग फांउडेशनला सरकारची साथ मिळत आहे आणि मध्यप्रदेश सरकार आता या विशिष्ट महोत्सवाचे आयोजन शासकीय स्तरावर करण्यासाठी पाऊल उचलत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.