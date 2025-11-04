फडणवीस बसायला गेले अन् खुर्ची मोडली, व्यासपीठावर उडाला गोंधळ; VIDEO VIRAL

बिहारमध्ये निवडणूक प्रचार अंतिम टप्प्यात आला आहे. भाजपने प्रचारासाठी दिग्गज नेते, केंद्रीय मंत्री, काही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही प्रचारात उतरवलंय. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेसुद्धा भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी खगडिया जिल्ह्यात गेले आहेत. दरम्यान, व्यासपीठावर बसताना अचानक खुर्ची मोडल्यानं त्यांचा गोंधळ उडाला. व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान होते. खुर्ची मोडल्यानंतर दुसरी खुर्ची मागवण्यात आली..बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातली एनडीएची प्रचारमोहिम जोरात सुरू आहे. रविवारी खगडिया जिल्ह्यात एनडीए उमेदवारासाठी भव्य प्रचारसभेचं आयोजन केलं होतं. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुर्चीवर बसत असतानाच अचानक एक खुर्ची मोडली. यामुळे स्टेजवर काही क्षण गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं..Pune : एक कोटी मला, एक कोटी साहेबांना; PSIने मागितली २ कोटींची लाच, ४६ लाख घेताना रंगेहाथ पकडलं.खुर्ची मोडल्यानं कुणाला दुखापत झाली नाही. सुरक्षा रक्षकांनी त्यावेळी योग्य रितीने परिस्थिती हाताळत नवी खुर्ची आणली. दरम्यान, फडणवीस आणि चिराग पावसान यांनी खुर्ची मोडल्यानंतर आपण सुरक्षित आहोत हे सांगितलं आणि कार्यक्रम पुढे सुरू ठेवला गेला..मुख्यमंत्री फडणवीस भाषणात म्हणाले की, बिहारच्या जनतेला विकासाची अपेक्षा आहे आणि ती अपेक्षा एनडीए पूर्ण करू शकते. महाआघाडीने गेल्या काळात फक्त भ्रष्टाचार केला आणि घराणेशाही वाढवलीय. हीच योग्य वेळ आहे योग्य उमेदवार निवडण्याची. केंद्र आणि बिहार सरकार पुढच्या पाच वर्षात बिहारला विकसीत राज्य बनवण्यासाठी कटिबद्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.