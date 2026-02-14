देश

मुख्यमंत्री फडणवीस आठवड्याभरात दुसऱ्यांदा दिल्ली दौऱ्यावर; आधी शहांना भेटले, आता भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची घेतली भेट

CM Fadnavis Delhi Tour मुख्यमंत्री फडणवीस आठवड्याभरात दुसऱ्यांदा दिल्ली दौऱ्यावर गेल्यानं चर्चेला उधाण आलं आहे. राज्यातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांचा दिल्ली दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
Fadnavis Meets BJP National President In Delhi

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा दिल्लीत गेल्यानं राज्यात तर्कवितर्कांना उधाण आलंय. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. त्यानंतर आठवड्याभराच्या आतच पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीत गेले आहेत. राज्यात जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल, महापौर-उपमहापौर निवड, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणावरून सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांच्या दिल्ली दौऱ्याची चर्चा रंगली आहे.

CM Devendra Fadnavis

