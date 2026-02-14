मुख्यमंत्री फडणवीस आठवड्याभरात दुसऱ्यांदा दिल्ली दौऱ्यावर; आधी शहांना भेटले, आता भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची घेतली भेट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा दिल्लीत गेल्यानं राज्यात तर्कवितर्कांना उधाण आलंय. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. त्यानंतर आठवड्याभराच्या आतच पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीत गेले आहेत. राज्यात जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल, महापौर-उपमहापौर निवड, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणावरून सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांच्या दिल्ली दौऱ्याची चर्चा रंगली आहे..फडणवीस दावोस दौऱ्यावर गेले असताना भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे नितीन नवीन यांनी हाती घेतली होती. त्याचा भाजपच्या मुख्यालयात कार्यक्रम आयोजित केला होता. तेव्हा फडणवीसांना या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहता आलं नव्हतं. त्यानंतर फडणवीस दिल्लीला गेले पण नितीन नवीन बिहार दौऱ्यावर असल्यानं भेट होऊ शकली नव्हती. आता पुन्हा दिल्ली दौऱ्यावर गेले असता फडणवीसांनी नितीन नवीन यांची भेट घेतल्याचं समजते..Hasan Mushrif : 'राष्ट्रवादी विलिनीकरणाबाबत अजित पवार एकटेच चर्चा करायचे', भाजपच्या विश्वासाने विलीनीकरण होणार; हसन मुश्रीफांची माहिती.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीला पुन्हा एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमासाठी गेले होते अशी माहिती समोर येतेय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. या कार्यक्रमानंतर फडणवीस यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची भेट घेतली. या भेटीत काय चर्चा झाली हे समोर आलं नाहीय..अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाची चर्चा राज्यात सुरू झाली आहे. या चर्चांवर राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाच्या नेत्यांनी आणि भाजप नेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलिनीकरण झाल्यास राज्यातील राजकीय समीकरणं बदलण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दिल्ली दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.