कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्यामधील वाद लपवून राहिलेला नाही. कोणत्याना कोणत्या मुद्द्यांवरुन दोघांमध्ये तणाव पाहायला मिळतो. दुसरीकडे आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) आणि त्यांच्या सरकारने असा निर्णय घेतला आहे, की ज्यामुळे पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. (CM Mamata Banerjee Will Be The Chancellor Of State Universities Instead Of Governor)

हेही वाचा: संभाजीराजे उद्या घेणार पत्रकार परिषद, निवडणुकीबाबत करणार भूमिका स्पष्ट !

शिक्षणमंत्री ब्रत्या बसू म्हणाले, की या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. आता राज्य सरकार विधानसभेत दुरुस्ती विधेयक आणणार आहे. ते पारित झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या विद्यापीठांचे कुलपती आता राज्यपाल नव्हे तर मुख्यमंत्री असतील. यापूर्वी राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती राज्यपाल होते. ते कुलगुरुंची नियुक्ती करत होते.

.