Vidhansabha: संसदीय परंपरा आणि कायदा कसा बनतो? विद्यार्थ्यांनी समजून घेतली प्रक्रिया! मुख्यमंत्र्यांकडून भरभरून कौतुक!

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी विधानसभेत आगर-माळवा आणि जबलपूर येथील गुणवंत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत लोकशाही, संसदीय परंपरा आणि राष्ट्रनिर्मितीत तरुणांच्या भूमिकेवर मार्गदर्शन केले. २२ जुलै रोजी झालेल्या या कार्यक्रमात आगर-माळवा जिल्ह्यातील ५० हून अधिक विद्यार्थी आणि जबलपूरमधील स्टेम फील्ड इंटरनॅशनल स्कूलचे सुमारे ४० विद्यार्थी सहभागी झाले होते.."विधानसभा ही लोकशाहीची सर्वोत्तम शाळा"विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी लोकशाहीची मूल्ये समजून घेण्याचे आणि जागरूक नागरिक म्हणून समाज व देशाच्या विकासात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.ते म्हणाले, सरकारची कार्यपद्धती, कायदे कसे तयार होतात आणि संसदीय परंपरा कशा जपल्या जातात, हे समजून घेण्यासाठी विधानसभा हे सर्वोत्तम व्यासपीठ आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासात तरुणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले..विधानसभा पाहताना विद्यार्थी भारावले .विधानसभेचे कामकाज पाहण्याचा अनोखा अनुभवविद्यार्थ्यांनी प्रथमच विधानसभेचे अधिवेशन आणि सभागृहातील कामकाज प्रत्यक्ष पाहिल्याचा आनंद व्यक्त केला. या भेटीमुळे संसदीय लोकशाहीची कार्यपद्धती अधिक चांगल्या प्रकारे समजल्याचे त्यांनी सांगितले. हा अनुभव प्रेरणादायी आणि ज्ञानवर्धक ठरल्याची भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली..विद्यार्थ्यांकडून हस्तकलेची भेटया भेटीदरम्यान विद्यार्थ्यांनी स्वतः तयार केलेली विविध मॉडेल्स आणि आकर्षक हस्तकलाकृती मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांना भेट दिल्या. मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेचे आणि कल्पकतेचे कौतुक करत त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.विद्यार्थ्यांना लोकशाही संस्थांची ओळख करून देणे आणि शासन व्यवस्थेबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा अशा उपक्रमांचा मुख्य उद्देश असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.