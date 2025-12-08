CM Pushkar Singh Dhami : सीएम धामींचा बागेश्वर दौरा; ॲथलीटसोबत संवाद, सरयू नदी किनारी पाहणी, बागनाथ मंदिरात पूजा-अर्चना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बागेश्वर जिल्ह्याच्या आपल्या दोन दिवसीय दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी आज सकाळी सरयू नदीच्या किनाऱ्यावर पोहोचून तेथे सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या विकासकामांची पाहणी केली. त्यांनी स्थानिक लोकांशी संवाद साधला, त्यांची विचारपूस केली आणि सरकारकडून चालवल्या जात असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांवर त्यांचा अभिप्राय (Feedback) देखील घेतला..बागनाथ मंदिरात पूजा आणि विकासाचा संकल्पमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बागेश्वरमधील प्रसिद्ध बागनाथ मंदिरात जाऊन पूजा-अर्चना केली. ते म्हणाले की, या ठिकाणाचे प्राचीन काळापासून विशेष महत्त्व आहे. येथून सरयू नदी वाहते, येथे पिंडारी ग्लेशियर आहे आणि या ठिकाणी आध्यात्मिक पर्यटनाच्या (Spiritual Tourism) अपार संधी उपलब्ध आहेत..सीएम धामी म्हणाले, 'आम्ही या जागेचा विकास करू आणि यासाठी एक मास्टर प्लॅन तयार करू. हे ठिकाण कीवी (Kiwi) आणि मत्स्यपालनाच्या (Fish Farming) क्षेत्रात पुढे वाढत आहे आणि येथील महिला देखील खूप चांगले काम करत आहेत. मी याबद्दल सर्व विभागांसोबत बैठका घेतल्या आहेत आणि आम्ही वेगाने काम करू.'.युवा ॲथलीटसोबत संवाद आणि बाजारपेठेत फेरफटकादौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी मुख्यमंत्री युवा ॲथलीट आणि मुलांना भेटले. नडोर स्टेडियमवर त्यांनी खेळाडूंशी संवाद साधला आणि नगरभर फिरताना लोकांसोबतही बातचीत केली. त्यांनी बॅडमिंटन खेळात हात आजमावणाऱ्या खेळाडूंचे प्रोत्साहन वाढवले.बागनाथ मंदिरात पूजा-अर्चना करून जलाभिषेक केल्यानंतर त्यांनी भगवान शंकराकडे खुशहालीचा आशीर्वाद मागितला. यानंतर, त्यांनी बागेश्वर बाजारपेठेत जलेबीचा आस्वाद घेतला आणि जलेबी विक्रेत्यांशी संवाद साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.