CM Pushkar Singh Dhami : सीएम धामींचा बागेश्वर दौरा; ॲथलीटसोबत संवाद, सरयू नदी किनारी पाहणी, बागनाथ मंदिरात पूजा-अर्चना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सरयू नदीच्या किनाऱ्यावर पोहोचून तेथे सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या विकासकामांची पाहणी केली.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बागेश्वर जिल्ह्याच्या आपल्या दोन दिवसीय दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी आज सकाळी सरयू नदीच्या किनाऱ्यावर पोहोचून तेथे सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या विकासकामांची पाहणी केली. त्यांनी स्थानिक लोकांशी संवाद साधला, त्यांची विचारपूस केली आणि सरकारकडून चालवल्या जात असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांवर त्यांचा अभिप्राय (Feedback) देखील घेतला.

