हा तर दलित महिलांचा अपमान, शिवराजसिंह चौहान यांचा कमलनाथ यांच्यावर हल्लाबोल

भोपाळ- माजी मुख्यमंत्री तथा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांनी महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी यांच्याबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावरुन मध्य प्रदेशच्या राजकारणात वादळ उठले आहे. कमलनाथ यांचे वक्तव्य म्हणजे राज्यातील महिलांचा आणि दलित मुलींचा अपमान असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कमलनाथ यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. एक महिला आणि दलित मुलीसाठी अपशब्द वापरणाऱ्या कमलनाथ यांचा धिक्कार आहे. कमलनाथ यांनी हे लक्षात ठेवायला हवे की, हा तो देश आहे जिथे द्रौपदीच्या अपमानामुळे महाभारत झाले होते. राज्यातील जनता त्यांना माफ करणार नाही, अशा शब्दांत चौहान यांनी कमलनाथ यांचा समाचार घेतला.

मुख्यमंत्री चौहान पुढे म्हणाले की, कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रिपदाचाही अपमान केला आहे. ते याचे प्रायश्चित्त करतील का नाही हे मला माहीत नाही. पण मी मात्र प्रायश्चित्त करणार आहे. दरम्यान, शिवराजसिंह चौहान यांनी कमलनाथ यांच्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून दोन तास मौनव्रत धारण केले होते.

Madam Sonia Gandhi, a leader of your party, a former CM has made such a comment. Is it okay? Do poor women have no respect? Madam, if you think the remark was wrong, what action will you take? I'm writing to you, you make a decision: MP CM SS Chouhan on Kamal Nath's "item" remark pic.twitter.com/BVoaTLi4HM

