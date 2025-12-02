'मागासवर्गीय, दलित आणि महिलांसाठी काँग्रेसने आरक्षण लागू केले, भाजपचा होता विरोध'; राजीव गांधींचा दाखला देत काय म्हणाले CM?

बंगळूर : ‘मागासवर्गीय, दलित आणि महिलांसाठी आरक्षण लागू (Congress Reservation Policy) करण्याचा निर्णय काँग्रेसचा आहे. भाजपने त्याला विरोध केला होता. आज महिलांसाठीचे ५० टक्के आरक्षण हे राजीव गांधी आणि काँग्रेस सरकारचे योगदान आहे,’ असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांनी स्पष्ट केले..विधान सौधच्या बँक्वेट हॉलमध्ये आयोजित गांधी ग्राम पुरस्कार २०२३-२४ च्या उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते. महिला आरक्षणाला विरोध करणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि तत्कालीन उपाध्यक्ष रामा जोईस असल्याचे त्यांनी सांगितले..सिद्धरामय्या म्हणाले, ‘गांधी, नेहरू आणि लोहिया यांचे स्वप्न होते की, सत्तेचे विकेंद्रीकरण गावापासून राजधानीपर्यंत व्हावे. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर राज्यघटनेतील ७३वी आणि ७४वी दुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण लागू केले. त्यापूर्वी महिलांना आणि मागासवर्गीयांना कोणतेही आरक्षण नव्हते.’.Karnataka Congress Crisis : काँग्रेसमधील 'वादळ' एका क्षणात शांत? सिद्धरामय्या–शिवकुमार यांच्या नाश्त्याच्या बैठकीनंतर दिल्लीत नेमकं काय घडलं?.रामा जोईस यांनी आरक्षणाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून काँग्रेसच्या निर्णयाला मान्यता दिली, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.