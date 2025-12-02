देश

'मागासवर्गीय, दलित आणि महिलांसाठी काँग्रेसने आरक्षण लागू केले, भाजपचा होता विरोध'; राजीव गांधींचा दाखला देत काय म्हणाले CM?

Siddaramaiah Credits Congress for Implementing Reservation for OBC, Dalit and Women : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गांधी ग्राम पुरस्कार सोहळ्यात काँग्रेसने मागासवर्गीय, दलित आणि महिलांसाठी आरक्षण लागू केले असल्याचे सांगितले.
बंगळूर : ‘मागासवर्गीय, दलित आणि महिलांसाठी आरक्षण लागू (Congress Reservation Policy) करण्याचा निर्णय काँग्रेसचा आहे. भाजपने त्याला विरोध केला होता. आज महिलांसाठीचे ५० टक्के आरक्षण हे राजीव गांधी आणि काँग्रेस सरकारचे योगदान आहे,’ असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांनी स्पष्ट केले.

