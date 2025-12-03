देश
Karnataka Politics : कर्नाटकातील मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या हातात 43 लाखांचे ब्रँडेड घड्याळ; 'कार्टियर'मुळे तापले राजकीय वातावरण
Karnataka CM Siddaramaiah Faces New Cartier Watch Controversy : सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांनी एकसारखे कार्टियर घड्याळ घातल्याचे मीडिया फुटेजमध्ये दिसल्याने नवा वाद निर्माण झाला. नेतृत्व बदलाच्या चर्चेत या लक्झरी घड्याळाने राजकीय वातावरण वाढवलेय.
बंगळूर : हुबलॉट घड्याळामुळे २०१६ मध्ये निर्माण झालेल्या मोठ्या वादानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) पुन्हा एकदा लक्झरी (Cartier Luxury Watch) घड्याळाच्या वादात सापडले आहेत. यावेळी त्यांच्या कार्टियर ब्रँडच्या घड्याळाने राजकीय वातावरण तापवले आहे.