देश

CM Yogi Adityanath: सीएम योगींचा दौरा; हनुमानगढी आणि रामललांचे दर्शन, मंदिर बांधकामाचा घेतला आढावा

CM Yogi Adityanath’s One-Day Visit to Ayodhya: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्याच्या हनुमानगढी व श्रीरामलला मंदिराचे दर्शन घेत मंदिर बांधकामाचा आढावा घेतला. श्रद्धाळूंनी मुख्यमंत्र्यांचे जोरदार स्वागत केले.
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामांची नगरी असलेल्या अयोध्या येथे मंगळवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एका दिवसाचा दौरा केला. त्यांनी आपल्या दौऱ्याची सुरुवात संकटमोचन हनुमानगढी येथील दर्शन-पूजनाने केली. येथे त्यांनी प्रदेशातील लोकांच्या सुख, शांती आणि समृद्धीसाठी विशेष प्रार्थना केली.

Loading content, please wait...
Bjp
Ayodhya Ram Mandir
temple
CM Yogi Adityanath
Visit
Darshan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com