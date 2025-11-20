CM Yogi Adityanath: सीएम योगींचा दौरा; हनुमानगढी आणि रामललांचे दर्शन, मंदिर बांधकामाचा घेतला आढावा

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामांची नगरी असलेल्या अयोध्या येथे मंगळवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एका दिवसाचा दौरा केला. त्यांनी आपल्या दौऱ्याची सुरुवात संकटमोचन हनुमानगढी येथील दर्शन-पूजनाने केली. येथे त्यांनी प्रदेशातील लोकांच्या सुख, शांती आणि समृद्धीसाठी विशेष प्रार्थना केली..श्रीरामललांच्या दरबारात; कामाच्या प्रगतीची पाहणीहनुमानगढीमध्ये दर्शन घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थेट श्रीरामलला विराजमान यांच्या मंदिरात पोहोचले. त्यांनी आरती केली, प्रभू श्रीरामांच्या चरणी मस्तक ठेवून परिक्रमा केली आणि त्याच वेळी मंदिर निर्माण कार्याचा प्रगती अहवाल तपासला..CM Yogi Adityanath: सीएम योगी यांनी केले गुजरातचे कौतुक, 'ही तर सरदार पटेल आणि महात्मा गांधींची कर्मभूमी..’.रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना सध्याच्या कामाची स्थिती आणि पुढे होणाऱ्या कामांची विस्तृत माहिती दिली. सीएम योगींनी सर्व मुद्द्यांचा गंभीरपणे आढावा घेतला आणि आवश्यक दिशानिर्देश दिले..श्रद्धाळूंनी केले मुख्यमंत्र्यांचे जोरदार स्वागतश्रीरामललांचे दर्शन घेऊन मुख्यमंत्री मंदिराच्या बाहेर पडताच, मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या श्रद्धाळूंनी त्यांचे जोशपूर्ण स्वागत केले. मुख्यमंत्री योगी यांनीही हात जोडून सर्वांचे अभिवादन स्वीकारले. यावेळी संपूर्ण परिसर “जय श्रीराम” च्या जयघोषाने दुमदुमून गेला होता..Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येत केले दीपोत्सवाचे उद्घाटन, राम मंदिराच्या भूमिकेवरून विरोधकांवर साधला निशाणा .अयोध्याला पोहोचल्यावर रामकथा पार्क येथील हेलिपॅडवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आणि अनेक आमदारांसह (आमदार) भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे अभिनंदन केले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा नोव्हेंबर महिन्यातील हा पहिला अयोध्या दौरा होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.