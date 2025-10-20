CM Yogi : सीएम योगींची वनटांगिया बांधवांसोबत दिवाळी; मुख्यमंत्री म्हणून सलग नवव्यांदा 'या' गावात आगमन

गोरखपूर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या स्वागतासाठी कुसमी जंगलात वसलेल्या वनटांगिया समाजाच्या 'जंगल तिकोनिया क्रमांक तीन' या गावात मोठा उत्साह आहे. आज (सोमवारी) मुख्यमंत्री योगी या वनवासी बांधवांसोबत सलग नवव्यांदा दिवाळी साजरी करणार आहेत..सुमारे १०० वर्षे उपेक्षेचे दुःख सहन करणाऱ्या या 'जंगल तिकोनिया क्रमांक तीन' गावाची ओळख आता एका अतिविशिष्ट गावाची म्हणून झाली आहे. याचे कारण म्हणजे, २०१७ पासून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या गावात सातत्याने दीपोत्सव साजरा करण्याची परंपरा सुरू केली आहे. खासदार असतानाही योगी २००९ पासून इथे दिवाळी साजरी करत आले आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री झाल्यावर या ठिकाणी भव्य कार्यक्रम होऊ लागला..Pune Crime : पुण्यात ऐकावे ते नवलच! दिवाळीनिमित्त फायटर कोंबड्यांची पैशांवर झुंज; सहा आरोपींना अटक, पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त.आज (सोमवारी) मुख्यमंत्री म्हणून ते सलग नवव्यांदा वनटांगियांसोबत दिवाळीचा आनंद वाटून घेणार आहेत.योगींनी मिळवून दिले अधिकारखासदार असताना योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसभा अधिवेशनात वनटांगियांच्या हक्कांसाठी लढा दिला आणि २०१० मध्ये त्यांना अधिकारपत्रे मिळवून दिली..२०१७ मध्ये ते मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी या वनटांगिया गावांना महसूल गावाचा (Revenue Village) दर्जा दिला. त्यामुळे येथे राहणाऱ्या लोकांना सरकारच्या सर्व योजना आणि सुविधा मिळण्याचा हक्क मिळाला. मुख्यमंत्री योगी यांनी वनटांगिया गावांना घरे (आवास), रस्ते, वीज, पाणी आणि शाळा यांसारख्या सर्व मूलभूत सुविधांनी युक्त केले आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या आगमनासाठी प्रशासनाने रविवारपर्यंत सर्व तयारी पूर्ण केली असून, गावातील लोकही मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने त्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.