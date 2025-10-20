देश

CM Yogi : सीएम योगींची वनटांगिया बांधवांसोबत दिवाळी; मुख्यमंत्री म्हणून सलग नवव्यांदा 'या' गावात आगमन

CM Yogi to Celebrate Ninth Consecutive Diwali with Vantangia Community : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज (सोमवारी) गोरखपूरमधील कुसमी जंगलातील वनटांगिया समाजाच्या 'जंगल तिकोनिया क्रमांक तीन' या गावात सलग नवव्यांदा दिवाळी साजरी करणार आहेत.
CM Yogi Adityanath Celebrates Diwali with Gorakhpur's Vantangia Community

​गोरखपूर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या स्वागतासाठी कुसमी जंगलात वसलेल्या वनटांगिया समाजाच्या 'जंगल तिकोनिया क्रमांक तीन' या गावात मोठा उत्साह आहे. आज (सोमवारी) मुख्यमंत्री योगी या वनवासी बांधवांसोबत सलग नवव्यांदा दिवाळी साजरी करणार आहेत.

Uttar Pradesh
Diwali Festival
CM Yogi Adityanath
Diwali

