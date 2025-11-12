देश

CM Yogi Adityanath: युपीच्या या जिल्ह्याला १७३४ कोटी रुपयांचे गिफ्ट! रस्ते,शिक्षण आणि उद्योगात येणार विकासाची नवी लाट

CM Yogi Launches ₹1734 Crore Projects: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी (११ नोव्हेंबर) फतेहपूर तहसीलमध्ये ₹१७३४ कोटी खर्चाच्या २५४ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन/पायाभरणी केली; यावेळी त्यांनी महादेवा कॉरिडॉरचा विकास काशी विश्वनाथच्या धर्तीवर करण्याची घोषणा करत, सरदार पटेल जयंतीनिमित्त 'वंदे मातरम'ला विरोध करणाऱ्यांवर टीका केली.
सकाळ वृत्तसेवा
Yogi Adityanath development projects: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी (११ नोव्हेंबर) एका जिल्ह्याच्या फतेहपूर तहसील क्षेत्रातील झांसापुरवा गावात आयोजित समारंभात १७३४ कोटी रुपये खर्चाच्या २५४ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. यामध्ये रस्ते, शिक्षण, सिंचन, आरोग्य आणि औद्योगिक विकासाशी संबंधित योजनांचा समावेश आहे.

