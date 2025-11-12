CM Yogi Adityanath: युपीच्या या जिल्ह्याला १७३४ कोटी रुपयांचे गिफ्ट! रस्ते,शिक्षण आणि उद्योगात येणार विकासाची नवी लाट

Yogi Adityanath development projects: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी (११ नोव्हेंबर) एका जिल्ह्याच्या फतेहपूर तहसील क्षेत्रातील झांसापुरवा गावात आयोजित समारंभात १७३४ कोटी रुपये खर्चाच्या २५४ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. यामध्ये रस्ते, शिक्षण, सिंचन, आरोग्य आणि औद्योगिक विकासाशी संबंधित योजनांचा समावेश आहे..कार्यक्रमापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली वाहिली.महादेवा कॉरिडॉरचा विकास काशी विश्वनाथच्या धर्तीवरयावेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारची 'डबल इंजिन' सरकार विकासाला नवी दिशा देण्यामध्ये व्यस्त आहे. ते म्हणाले की, महादेवा कॉरिडॉरचा विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या धर्तीवर केला जात आहे..Nagpur Crime:'स्वतःच्या मुलीला फासावर लटकवलं';आत्महत्येचा रचला बनाव, नागपुरातील नराधम बापाला जन्मठेपची शिक्षा.सीएम योगी म्हणाले की, भारताचे शिल्पकार सरदार पटेल यांच्यामुळेच आज देश एकसंध राहिला आहे. त्यांनी 'वंदे मातरम'चे विरोधक भारत मातेचा विरोध करत असल्याचे म्हटले आणि अशा लोकांसाठी या देशात कोणतीही जागा नसावी, असे मत व्यक्त केले.सीएम योगी यांनी सांगितले की, केंद्र आणि राज्याच्या डबल इंजिन सरकारमुळे सर्व धर्मस्थळांच्या विकासासाठी काम सुरू आहे. काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्येतील भव्य राम मंदिर, महादेवा आणि देवा शरीफ (Deva Sharif) याचे उत्तम उदाहरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.