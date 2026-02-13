योगींचा गुंडांना थेट इशारा! होळीत राडा केला तर सरळ जेलमध्ये जाणार; सणासुदीच्या काळात यूपीमध्ये 'हाय अलर्ट'

येत्या काही दिवसांत होळी, महाशिवरात्री आणि रमजान असे मोठे सण एकापाठोपाठ एक येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुंडांना आणि खोडसाळपणा करणाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. 'रंगात भंग' टाकणाऱ्यांची आता खैर नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे..उत्तर प्रदेशात आता सणांचा उत्साह सुरू होत आहे. २ ते ४ मार्च दरम्यान होळी खेळली जाणार आहे. तसेच महाशिवरात्री आणि रमजानचा पवित्र महिनाही जवळ येत आहे. या काळात राज्यात कुठेही गोंधळ होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मोठी बैठक घेतली..योगींनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, होळीच्या मिरवणुकीत जर कोणी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करा. होळी पेटवताना ती फक्त पारंपरिक जागीच पेटवली जावी, असा नियम त्यांनी घातला आहे. रस्त्याच्या मधोमध होळी पेटवून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्यांना दंड सोसावा लागेल. तसेच सोशल मीडियावर अफवा पसरवणाऱ्यांवरही पोलिसांचे बारीक लक्ष असणार आहे..महाशिवरात्रीला कावड यात्रा निघतात. यावेळी भाविकांची मोठी गर्दी असते. वाराणसी, मेरठ आणि बाराबंकी येथील शिवमंदिरांमध्ये कडक सुरक्षा ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या टीम २४ तास तैनात असतील. महिला भाविकांच्या सुरक्षेसाठी महिला पोलिसांची विशेष तुकडी हजर राहणार आहे..धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांबाबतही योगींनी नियम कडक केले आहेत. भोंग्यांचा आवाज मंदिराच्या किंवा मशिदीच्या परिसराबाहेर जाता कामा नये. रात्री १० वाजेनंतर डीजे वाजवण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल. जर नियमांचे उल्लंघन झाले, तर पोलीस तातडीने कारवाई करतील..येत्या काळात यूपी बोर्डाच्या परीक्षाही सुरू होत आहेत. या परीक्षांमध्ये कोणताही गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. तसेच विषारी दारू विकणाऱ्यांवर आणि रस्त्यावर स्टंटबाजी करणाऱ्या तरुणांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. सण साजरे करताना कोणालाही त्रास होऊ नये आणि राज्यात शांतता राहावी, हेच सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.