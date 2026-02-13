देश

योगींचा गुंडांना थेट इशारा! होळीत राडा केला तर सरळ जेलमध्ये जाणार; सणासुदीच्या काळात यूपीमध्ये 'हाय अलर्ट'

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुंडांना आणि खोडसाळपणा करणाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. 'रंगात भंग' टाकणाऱ्यांची आता खैर नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
येत्या काही दिवसांत होळी, महाशिवरात्री आणि रमजान असे मोठे सण एकापाठोपाठ एक येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुंडांना आणि खोडसाळपणा करणाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. 'रंगात भंग' टाकणाऱ्यांची आता खैर नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

